TOP posila Kalvach. Do Plzně skvěle zapadl, čím je nejvíc prospěšný? | iSport.cz

Pod Pavlem Vrbou to má v Plzni těžké každý nováček. Nikoliv však Lukáš Kalvach. Ihned po příchodu z Olomouce se pasoval do role klíčového muže Viktorie. V srdci záložní formace nechává zapomenout na odchod Patrika Hrošovského a společně se slávistickým „Psychem“ Davidem Hovorkou aspiruje na nejpřínosnější nákup sezony. Právě tihle dva se potkají v neděli, kdy se v Doosan aréně srazí dva aktuálně nejlepší kluby Česka. „Lukáš je hráčem, do kterého jsme se trefili,“ libuje si plzeňský kouč.

Někdy je to vážně kříž. Podpis smlouvy s Viktorií automaticky neznamená jistotu místa v základní sestavě. Logicky ani nemůže. Neznamená to však ani výraznou důvěru kouče. Tu si musí hráči v Plzni vybojovat. Vydřít. Na štaci jdou s vědomím, že obrnění se trpělivostí je zcela žádoucí a jeden ze zásadních faktorů, jak na specifickém fotbalovém místě republiky uspět. Adekvátní šanci s více zápasy v úvodní jedenáctce si mnohdy musí vyčekat.

Pavel Vrba je totiž trenérem, který tuze rád sází na prověřené koně. A vybojovat si u něj bezmeznou porci důvěry trvá. Většinou to nejde během jednoho přípravného období či půlsezony. Trvá to mnohem déle. Někdy k chemii mezi hráčem a koučem vůbec nedojde.

Lukáš Kalvach však tuhle teorii zakořeněnou ve zdech stadionu ve Štruncových sadech postavil během prázdninových měsíců na hlavu.

Od první chvíle se v něm Vrba zhlédl. Hned mu svěřil zcela zásadní roli v týmu. Nejdřív se učil systému vedle matadora Patrika Hrošovského. Po jeho odchodu zcela přebral úlohu slovenského reprezentanta.

„Každý nový hráč, obzvláště v nejlepších klubech v Česku, to má pokaždé strašně složité a potřebuje určité období na adaptaci. Kalvi to ale ze všech příchozích hráčů zvládl úplně nejlíp. Začal nastupovat od chvíle, co přišel,“ odpověděl Vrba na dotaz deníku Sport a připustil, že odchovanec olomouckého fotbalu měl na startu droboulinkou výhodu. „Je to i o postech. V Plzni je máme