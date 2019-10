Slavia přišla o oporu. Kdo nahradí Hovorku? Ve hře i možnosti z ČFL | iSport.cz

Obhájce titulu zařezává naprosto příkladně. Výhrou v Plzni 1:0 jako by Slavia postupně zametla zbylé pochybnosti, že by se trofej pro šampiona měla příští rok v květnu stěhovat z Edenu pryč. Ovšem je tu čerstvý případ, s nímž se „sešívaní“ musí vypořádat...

„David Hovorka hned po zápase zamířil na vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde absolvoval všechna vyšetření. Ta bohužel potvrdila nejhorší možnou variantu – přetržený přední zkřížený vaz v koleni. Doba rekonvalescence bude bohužel dlouhá,“ oznámil v neděli večer tiskový mluvčí Michal Býček až osmiměsíční absenci důležitého obránce.

Plzeň - Slavia: Hovorka se natáhl pro míč a přivodil si zranění, musel odjet na vozítku

V jiném odstínu se příbuzné téma rozebíralo hned po utkání ve Štruncových sadech. Slavia i přes poměrně těžkopádný výkon vyhrála klíčový zápas nad druhou Viktorií 1:0, čímž si udělala devítibodový náskok, který úplně vybízí opentlit výběr Jindřicha Trpišovského dalším titulem už teď.

Forma posledního mistra od minulé sezony ještě vystoupala, za čtrnáct kol jen dvě ztráty, tři inkasované góly...

„Jsou na vítězné vlně. Samozřejmě jsme to chtěli trošku přetnout, ale bohužel se nám to nepodařilo. Devět bodů je strašně moc, to všichni víme. (povzdechne si) Na druhou stranu kdo ví, co se stane se Slavií v zimě, třeba jí odejdou dva tři hráči. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ chápe se trenér Pavel Vrba naděje. Nemluvil o tom, že se „sešívaným“ pokusí z dlouhodobého hlediska vyrovnat herně, ale hledal šanci spíš v rozklížení soupeře.

Taková je teď pozice červenobílých v lize. Každý kouč napříč tuzemskou soutěží hovoří o její nadvládě, o její nesnesitelné síle.

Ale teď je tu událost, která nabourá na více než půl roku – a možná až do konce této sezony – ideální složení obranné linie, z níž vychází celý herní záměr mužstva.