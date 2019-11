Budinský: Slavia byla v lepší kondici. Chycená penalta? Nepřemýšlím nad ní | iSport.cz

Dělal, co mohl. Dokonce chytil penaltu a zabránil Tomáši Součkovi v tom, aby vstřelil hattrick. Přesto Viktor Budinský v brance Baníku čtyřikrát inkasoval a nezastavil kanonádu Slavie. Z branky sledoval, jak se na jeho spoluhráčích podepisuje stodvacetiminutový pohárový boj z týdne. „Bylo to znát, Slavia byla v lepší kondici,“ uznal po zápase.

V prvním poločase jste se drželi, ale ve druhém to bylo na jednu bránu.

„To je pravda. Chtěli jsme co nejdéle držet nulu vzadu, abychom pak udeřili z nějakého brejku, ale na konci první půle jsme dostali gól a pak už to Slavia měla ve svých rukách. Potom už nás do ničeho nepustila.“

Takže první gól zápas zlomil?

„Určitě. Do poločasu jsme chtěli být s nulou, ale to se nám nepodařilo. Pak jsme se snažili vyrovnat, ale Slavia ztrestala naše chyby.“

Souček ten první gól trefil krásně…

„Jo, trefil to dobře. Vystihl jsem stranu, ale bohužel jsem na to nedosáhl.“

SESTŘIH: Slavia - Baník 4:0. Nejdřív trápení, pak sešívané tsunami. Souček kraloval

Pak jste mu ale chytil penaltu, je to pro vás aspoň malý úspěch?

„Malý… Ale skončilo to 0:4, takže mě to mrzí. Nad tou penaltou ani nepřemýšlím.“

Jak jste penaltovou situaci viděl? Řešilo ji i video.

„Nevím, Tecl se dostal před našeho hráče, zpomalil a Milan Jirásek do něj asi v pohybu žďuchnul. Penalta byla, tak k tomu asi není co říct.“

Se Slavií jste hráli dvakrát během pár dní. V čem to bylo tak odlišné?

„Slavia vystřídala osm hráčů základní sestavy, takže myslím, že to bylo tím, že měli víc sil. Byli v lepší kondici než my. Na zregenerování jsme měli jen tři dny a v domácím zápase jsme vydali fakt všechno, hrálo se 120 minut, určitě to bylo znát.“

Vy jste byl jediná změna v sestavě Baníku. Vysvětloval vám to trenér nějak?

„Už před pohárem jsme byli domluvení, že to tak bude.“

Potvrdilo se, že vám venkovní zápasy nejdou. Kde jsou příčiny?

„Těžko říct. Kdybychom věděli, čím to je, napravíme to. Ale bohužel se nám nedaří, to musíme zlepšit a začít bodovat i venku.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. T. Souček, 52. T. Souček, 68. Tecl, 77. Ševčík Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Takács, Frydrych, Bořil – T. Souček (C) (78. Júsuf Hilál) – Ševčík, Stanciu (69. Traoré), Hušbauer, Olayinka (73. Van Buren) – Tecl. Hosté: Budinský – Fillo, J. Pokorný, Procházka, Stronati, Fleišman (C) – Reiter (76. Holzer), Jirásek, R. Hrubý (46. Smola), Kuzmanović (60. Granečný) – Diop. Náhradníci Domácí: Kovář, Van Buren, Kúdela, Provod, Škoda, Júsuf Hilál, Traoré Hosté: Laštůvka, Granečný, Lalkovič, Holzer, Šindelář, Pazdera, Smola Karty Domácí: Bořil, Coufal, Takács Hosté: Jirásek, Fillo, Diop, Jirásek (č) Rozhodčí Klíma – Šimáček, Ratajová (Pechanec) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Slavia - Baník: Júsuf vyslal Coufala, toho vychytal Budinský

Slavia - Baník: Krásné sešívané choreo oslavuje 127 let klubu

Slavia - Baník: Ševčík nadvakrát dorazil míč do sítě, sešívaní vedou už 4:0!

Slavia - Baník: Sešívaný kolotoč, Tecl z dorážky přidává třetí gól – a první po zranění! 3:0

Slavia - Baník: Souček hattrick… nekompletuje. Jeho slabou penaltu lapil Budinský

Slavia - Baník: Jirásek strčil do Tecla v tutovce, penalta! A po konzultaci s VAR i červená

Slavia - Baník: Souček dorazil míč do sítě a sešívaní vedou už 2:0!

Slavia - Baník: Olayinka si nepohlídal ofsajd. Jeho hlavička, která skončila v síti, neplatí

Slavia - Baník: Budinský ve velkých problémech, ale Ševčík neuklidil míč do sítě!