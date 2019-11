Rosického muž z Arsenalu promluvil: co je s Dočkalem, jak se vracel Lischka | iSport.cz

O návratu Davida Lischky

„U Davida jsme v létě s trenéry viděli, že zatím není na úrovni prvního týmu. Otázka tedy byla, jak ho dostat ze současné úrovně tam, kde ho potřebujeme. A právě o tomhle období se vedly zajímavé debaty. Úzce jsme spolupracovali s externími specialisty, doktory a kardiochirurgem. Pak jsme pro něj připravili kondiční test, abychom viděli, jestli jsou jeho čísla srovnatelná s ostatními stopery. Trénoval dobře a začali jsme mu dávat herní prostor v B-týmu. Odehrál tam několik zápasů a my jsme sledovali jeho GPS data.

Když ve vysoké intenzitě odehrál celý zápas proti rezervě Bayernu Mnichov, věděli jsme, že už je blízko úrovni potřebné pro áčko. S Tomášem Malým a Pavlem Radou jsme pak připravili test, v němž jsme sledovali jeho kondici, a po zátěži jsme mu odebírali krevní vzorky, abychom viděli, jak reaguje na tvrdý kondiční test. Dělali jsme to týden co týden a viděli jsme u něj postupné zlepšení. To bylo také v jeho výkonech na tréninku od začátku sezony, až jsme došli do bodu, kdy jsme věděli, že je připravený hrát za A-tým.“