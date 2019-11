Hrdina Le Giang: Budou cheesecaky! Od toho tu jsem, abych něco chytil | iSport.cz

Nebál jste se, že to skončí 0:0 a přijde další ztráta?

„Bál je silné slovo. Byl jsem vtažený do zápasu a věřil jsem, že se to zlomí. Nikdo se nebude ptát, kdo měl kolik šancí. Máme tři body a odrazili jsme se v tabulce, to je pro nás nejdůležitější.“

Třetí nula z pěti zápasů, to vás asi hodně těší?

„Je to příjemné, každá nula gólmana potěší. V minulých zápasech se o ně o hodně víc přičinilo mužstvo, dneska jsem si víc zachytal, ale vždy je to práce celého mužstva. Jednou podrží oni, podruhé já. Od toho jsem v bráně.“

První poločas to byla pro vás trošku nuda, ve druhém jste měl práce dost.

„Ve druhém jsem se zapotil víc. Ale v prvním měli taky šanci, která má mi pomohla ve výkonu, jedna křižná střela, co neskončila v bráně. Ve druhém poločase už to lítalo, navíc to bylo před naším kotlem a je super, když vás fanoušci hecují. Tohle bylo na maximum mého výkonu.“

Ale část prvního poločasu fanoušci mlčeli kvůli iniciativě ultras…

„Věděli jsme o tom, upozornili nás na tom před zápasem. Bylo krásné slyšet ten kontrast, když v patnácté minutě začali. Každý, kdo tu byl, viděl ten rozdíl, když nás fanoušci ženou dopředu a když ne.“

Příbram měla tři šance z malého vápna, kde byly i zmatky v obraně. Co si v tu chvíli říkáte se stopery?

„Skoro nic. Na hřišti tohle musíme rychle vyřešit, zkonsolidovat a usměrnit, abychom pokračovali. Do konce zápasu ještě bylo dost času, chtěli jsme vyhrát a jsem rád, že jsme to zlomili.“

V jedné z šancí jste vyrazil dorážku, ale Cmiljanovič dorážel do prázdné brány. Už jste se smiřoval s tím, že to bude gól?

„Už jsem padal na zem, dával jsem tam nohu, kdyby mě míč trefil. On ale překopl bránu. Byla to asi setina sekundy, byl jsem hlavně rád, že to neskončilo v bráně.“