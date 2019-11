Řecko i Anglie, Trpišovský promluvil o zájmu z ciziny: Nabídek je hodně | iSport.cz

Sbírá jeden úspěch za druhým. Se Slavií na jaře urval double, došel až do čtvrtfinále Evropské ligy. V létě postoupil do skupiny Ligy mistrů, kde svádí vyrovnané bitvy s evropskými giganty. Nelze se divit, že práce Jindřicha Trpišovského rezonuje i za českými hranicemi. „Za měsíc těch nabídek bylo hodně,“ přiznal v rozhovoru pro Lidové noviny . Podle informací iSport.cz mohlo jít mimo jiné o zájem řeckého Olympiakosu a kluby z Anglie.

Trpišovský ve Slavii (i přes aktuální konec nadějí na postup v LM) jede na vlně euforie. Český mistr se statečně pral s milánským Interem, Barcelonou i Dortmundem, domácí soutěž vede suverénně s náskokem jedenácti bodů. Úspěšný kouč nemá sebemenší důvod odcházet, jenže díky velkým úspěchům si získává čím dál větší jméno po celé Evropě. To znamená i zájem velmi zajímavých celků.

„Za poslední měsíc těch nabídek bylo hodně, to přiznám. Když se vám ozve klub z vyspělé fotbalové Evropy, je to opravdu velká odměna,“ prohlásil kouč českého mistra pro Lidové noviny, kde vše i víc konkretizoval. „Jedna nabídka byla z Řecka, druhá z Ruska a třetí z opravdu vyspělé ligy v západní Evropě. Ale šlo o tým zprostředka tabulky, nehrají o čelo. Ale byla to jedna z top pěti soutěží,“ přiznal.

Podle informací iSport.cz se o Trpišovského zajímal mimo jiné řecký Olympiakos, situaci sondovaly i celek z Anglie. „Když se vám ozve klub z vyspělé fotbalové Evropy, je to opravdu velká odměna,“ neskrýval, že ho zájem těší.

Trpišovský ale z rozjeté Slavie nemíní nikam utíkat. „Abych řekl upřímně, nejvíce mě láká práce tady, to byl vždycky můj sen. Obdivoval jsem v minulosti české kluby, které se dostaly do Evropy a tam braly body silným protivníkům,“ vysvětlil kouč, který se na český vrchol vyšplhal postupně přes mládežnické kategorie a trénování v divizi.

Mluvil také o tom, jak se Slavia s přibývajícími úspěchy posunula. „Dneska jsem v klubu, kde se samozřejmě stane, že hráči odejdou, ale není to tak, že někdo zamává pár bankovkami a kluk zmizí. Dneska si i hráči váží toho, že u nás jsou, máme plný stadion a hrajeme takovéto zápasy,“ vyzdvihl.

A proč momentálně neuvažuje o tom, že by zahraniční výzvu zkusil? „Já potřebuju být šťastný a spokojený. Trochu to přirovnávám k Liberci, odkud se mi nechtělo odcházet kvůli lidem kolem mne. Já musím být někde šťastný, být tam rád a já na Slavii chodím rád. Strašně rád sem chodím na zápasy, vidím tady lidi šťastné, takže já nad tím vlastně ani nepřemýšlím. Vrchol a strop asi zažívám teď. Takhle nějak jsem se o tom bavil s Tomášem Součkem, který měl spoustu různých nabídek ze zahraničí, velké ligy, ale střed tabulky," upřesnil pro Lidové noviny.

