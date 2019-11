Slavia - Inter: Tvrdík viděl Trpišovského slzy. Fanoušci řeší odchody z tribun za stavu 1:3 | iSport.cz

Tomáš Souček poté, co poslal střelu mimo branku Interu Milán • Pavel Mazáč / Sport

Romelu Lukaku slaví trefu do slávistické sítě • Reuters

Zanechali velký dojem, jejich pouť evropskými poháry v této sezoně ale brzy skončí. Fotbalisty Slavie čeká po prohře s Interem Milán (1:3) už jen duel v Dortmundu, kterým uzavřou kapitolu s názvem Liga mistrů, ve které se utkali také s Barcelonou. Pražané skončí v nabité skupině čtvrtí. „Děkuji týmu. Viděl jsem slzy v Jindrových očích a smutek hráčů, ale v souboji s giganty se nemáme za co stydět,“ napsal na svůj twitterový šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Vypíchl i podporu fanoušků, kteří mezi sebou řešili předčasný odchod některých příznivců z tribun, aniž by hráčům poděkovali za tažení největší klubovou soutěží.

Už po srpnovém losu základních skupin Ligy mistrů bylo zřejmé, že Slavii čeká těžký úkol. Ve společnosti gigantů Barcelony, Dortmundu a Interu Milán měla bojovat o postup do jarní fáze milionářské soutěže, nebo alespoň „chudší“ Evropské ligy.

Sen o jaru v Evropě se ale po středeční prohře s „Nerazzurri“ (1:3) rozplynul. Ačkoliv Pražané zanechali v Champions League dobrý dojem, jejich tažení evropskými poháry v této sezoně po utkání v Dortmundu skončí.

Tomáš Souček, Jan Bořil, Ondřej Kolář a spol. se ale nemají za co stydět. S tradičními účastníky milionářské soutěže dokázali držet krok. Bodovali na Interu (1:1), v Barceloně (0:0) a ani v ostatních zápasech nehráli druhé housle. Ba naopak, giganty zejména svým „běhavým“ způsobem hry výrazně trápili. Kdoví, jak by se skupina F vyvíjela, kdyby hned v prvním zápase nepřišli slávisté v nastavení o výhru na Interu.

I proto není divu, že po domácí prohře s italským soupeřem, která rozhodla o tom, že pouť Evropou pro „sešívané“ skončí, panovalo v Edenu velké zklamání. A to nejen mezi hráči. „Gratuluji Interu k výbornému výkonu. A děkuji našemu týmu. Viděl jsem slzy v Jindrových očích a smutek hráčů, ale v souboji s giganty se nemáme za co stydět,“ poznamenal na svém Twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Z kouče Slavie Jindřicha Trpišovského po utkání skutečně tryskalo zklamání na všechny strany. „Jsem teď hrozně prázdný, všichni to cítíme jako hroznou ránu, že lidi odcházejí i po třetím domácím zápase ze stadionu s prohrou. Odehráli jsme hořké zápasy, přesto jsem ale rád, že se kluci vybičují k takovým výkonům. Akorát tam zůstává ta pachuť z těch výsledků, to nás strašně mrzí,“ přiznal trenér Pražanů.

Za svá představení v Lize mistrů sklidili pochvalu nejen hráči, ale i fanoušci. „Byla to skvělá zkušenost pro další roky! A fanoušci, prostě nádhera, děkujeme za celý klub!“ chválil příznivce „sešívaných“ slávistický boss Tvrdík.

U samotných fanoušků však panovaly i rozpaky. Některé mrzelo to, že ne všichni po třetím inkasovaném gólu od Interu vydrželi na svých místech, aby po utkání fotbalistům Slavie poděkovali, a začali opouštět stadion. „Skvělé představení Slavie v LM. Děkujeme. Jen mě mrzí přístup některých ‚fanoušků‘. Konkrétně těch, co odchází pryč před závěrečným hvizdem a týmu ani nepoděkují. To je prostě nedůstojné,“ reagoval na twitteru Jaroslav Horák, jeden z rozhořčených příznivců Slavie.

To ale nic nemění na tom, že „sešívaní“ napsali v Lize mistrů další povedenou kapitolu do své historie, na kterou bude řada fanoušků ráda vzpomínat. A při pohledu na aktuální ligovou tabulku je možné, že zdaleka nebyla poslední. Slávisté kralují FORTUN:LIZE s náskokem 11 bodů na druhou Plzeň a míří za jasným cílem, titulem a účasti v předkole Ligy mistrů, aby se mohla znovu poprat o postup mezi evropskou klubovou smetánku.

