Fendrich má další nulu. Taková šance porazit Baník už možná nebude, litoval | iSport.cz

Třetí nula v řadě, celková už pátá v sezoně. Máte slušnou formu, viďte?

„Už od Sparty to beru jako takovou dobrou šňůru, že se mi daří. Jsem za to rád, je to pro mě motivace do další práce.“

Díky vašemu zákroku proti Diopově hlavičce v úplném závěru máte nakonec aspoň bod…

„Udělal jsem trošku úkrok dopředu, když byl ten centr trochu kratší. To udělá skoro každý gólman. Ale trošku jsem počítal s tím, že Diop bude balon prodlužovat. Hlídal jsem si svůj prostor, abych byl v dosahu míče, to se povedlo.“

Baník - Opava: Hlavičku Diopa skvělou robinsonádou vyškrábl Fendrich

Baník hrozil ve druhé půli ze standardek, že?

„Dalo se s tím počítat. Když hrajete v deseti, tak sice spoléháte většinou na nějakou brejkovou situaci, ale hlavně na standardky. A ty má Baník nepříjemné. Jsem rád, že jsme to zvládli. Jen mě mrzí, že jsme nedali gól.“

Takže bod je málo, nebo jej berete?

„Před zápasem bychom ho asi brali, ale vzhledem k průběhu si myslím, že šance na vítězství byla velká. Taková už možná dlouho nebude.“

Na druhé straně však zase zářil váš gólmanský protějšek Laštůvka…

„Upřímně jsem neviděl ani jeden jeho zákrok, protože jsem tam měl vždycky v zákrytu nějakého hráče. (úsměv) Ale Lašty je zkušený gólman. Škoda pro nás, že se mu zápas tak povedl.“

Povedl se i mladému Filipu Součkovi, který solidně nahradil Pavla Zavadila, souhlasíte?

„Nahradil Zavoše v kopání standardek hodně slušně. Když bude makat takhle dál, může jenom růst.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Laštůvka – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman (C) – Holzer (64. Granečný), Jánoš, R. Hrubý (90. Procházka), Kuzmanović – Diop, Smola (76. Jirásek). Hosté: Fendrich – Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek (C) – Sus (75. Šulc), Souček, Schaffartzik (65. Juřena), Jan Řezníček (87. Helebrand), Mondek – Dedič. Náhradníci Domácí: Budinský, Granečný, Pazdera, Procházka, Jirásek, de Azevedo, Baroš Hosté: Šrom, Helebrand, Jursa, Šulc, Rychlý, Juřena, Stáňa Karty Domácí: Jánoš, Stronati, Jánoš (č), Smola, Jirásek Hosté: Souček, Svozil, Mondek Rozhodčí Berka – Flimmel, Váňa, 4. rozhodčí: Dubravský Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 12 855 diváků

