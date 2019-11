Zlínský hrdina Poznar: Slovácko je silnější, ale vzadu jsme byli důslední | iSport.cz

Gól, nahrávka na druhý a štěstí z výhry v derby. Tomáš Poznar (31) dotlačil Zlín k triumfu 2:1 nad regionálním rivalem ze Slovácka. Věděl, že to nebylo fotbalově bůhvíco, ale na krásu teď Fastav nehraje. Nemá na to pohodu. Potřebuje body, kterých se dočkal. „Zlatá výhra,“ ulevil si útočník.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32. Poznar, 80. Jiráček Hosté: 86. S. Hofmann Sestavy Domácí: Rakovan – Cedidla, P. Buchta, Hnaníček – Matejov, Hlinka, Jiráček (C), Bartošák – Poznar (85. Železník), Wágner (71. Fantiš), Džafić (79. Čanturišvili). Hosté: Trmal – Juroška (85. Sadílek), S. Hofmann, Mich. Kadlec, Reinberk – V. Daníček (C), Havlík – M. Petržela, Hellebrand (76. P. Dvořák), Navrátil – O. Šašinka (12. Kalabiška). Náhradníci Domácí: Dostál, Kolář, Folprecht, Železník, Čanturišvili, Fantiš, Janetzký Hosté: Daněk, Divíšek, Vasiljev, Kalabiška, Sadílek, Dvořák, Krejčí Karty Domácí: Džafić, Wágner, Čanturišvili Hosté: Juroška, V. Daníček, Hellebrand Rozhodčí Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 4051 diváků

Jak se vám dívalo na hektický finiš utkání?

„Slovácko se dostalo do tlaku a něco si vytvořilo. Pepa (Hnaníček) to vyhlavičkovával z prázdné brány. Závěr byl hektický. Nervy pracovaly, obavy lehké byly. Ale klukům jsem věřil.“

Co vás přivedlo k vítězství?

„Celý zápas jsme dobře bránili, byli jsme vzadu důslední. Sázíme teď na defenzivu, chtěli jsme hrát dost u sebe a zlobit z protiútoků. Někdy to vyšlo, jindy bohužel ne. Slovácko sice mělo optický tlak, ale do šancí se moc nedostávalo. Taktika vyšla.“

A vy jste se konečně zase střelecky prosadil.

„Jsem rád za gól. Dal jsem ho po dlouhé době a byl pro nás důležitý. Vedli jsme a teď asi nemáme takovou sílu, abychom otáčeli zápasy. Slovácko má dnes asi silnější tým než my. Odpovídá tomu postavení v tabulce. A potvrdilo to i v zápase.“

Měli jste větší srdce, jak řekl kouč hostů Martin Svědík?

„Takto jsme se chtěli prezentovat. Po dvou prohrách jsme Slovácku třetí výhru darovat nechtěli. Celý týden jsme se připravovali na to, že to musí být vidět co nejvíc. Jsem rád, že body zůstaly ve Zlíně. Hodně jsme je potřebovali.“

Co říkáte na výkon kamaráda Milana Petržely, tahouna Slovácka?

„Za mě jeden z nejlepších hráčů Slovácka. Znám ho z Plzně, je to skvělý fotbalista. Věk v jeho případě nehraje moc velkou roli.“

Co hodláte uhrát v posledních dvou zápasech?

„Když bylo pět kol do konce, říkali jsme si, že chceme zvládat hlavně domácí zápasy a udělat tady tvrz. Teď už jde do tuhého. Musíme se připravit venku na Teplice a pak máme Opavu. Chceme získat co nejvíc bodů.“

