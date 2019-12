Čavoš dal první gól v lize: Takovou jízdu od nás nikdo nečekal, šlape to | iSport.cz

Dynamo se Jablonce nezaleklo. Domácí sice až do nedělního zápasu (0:1) prohráli v kalendářním roce 2019 na Střelnici pouze jednou, a to s mistrovskou Slavií 0:2, ale proti houževnatému nováčkovi jako kdyby ztratili lehkost. Šancí měly oba týmy dost, skóroval však jen Patrik Čavoš. Šlo o jeho vůbec první trefu v lize vůbec, proměněný brejk navíc prodloužil českobudějovickou sérii sedmi zápasů bez porážky.

Jablonec na jeho půdě porazila v roce 2019 jen Slavia a vy. To se hezky poslouchá, že?

„Věděli jsme, že půjde o těžký zápas. Jablonec je fotbalové mužstvo, hraje po zemi. V neděli si také domácí pomáhali nákopy na vysokého Martina Doležala, který je ve vzdušných soubojích skvělý. Těžký zápas, ale celou dobu jsme věděli, že můžeme udeřit z brejků, což se nakonec povedlo.“

A povedlo se skórovat přímo vám. Jak premiérovou trefu v lize berete?

„No, jsem hlavně rád, že bereme tři body. Jsou nesmírně cenné, hrozně si jich vážíme. Jsme v soutěži nováčci a takovou jízdu od nás nikdo nečekal. Potvrzuje se, jaký tým máme. Super kabina, šlape to… Jen tak dál.“

Do brejku jste se dostal z pozice středního záložníka. Chce po vás trenér, abyste se hnal za zakončením?

„Říká nám, ať doplňujeme vápno ve velkém počtu. Viděl jsem, že krajní záložník situace nestihne doběhnout, měl jsem prostor a i sílu. Prostě jsem využil situace a nakonec nám to přineslo tři body.“

SESTŘIH: Jablonec - České Budějovic 0:1. Dynamo obralo Jablonec, zářil Drobný Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Jak se s první ligovou trefou ohlížíte za vaší fotbalovou minulostí? Prosadit jste se zkoušel i v pražské Spartě.

„Jo, to bylo ve dvaceti letech. Pak jsem šel na hostování do Dynama a nakonec mě v Českých Budějovicích podepsali. Věděli jsme, že chceme postoupit do první ligy a povedlo se! Teď už si všeho jen neskutečně vážím.“

Za sedm zápasů bez porážky v řadě ale poděkujete také Jaroslavu Drobnému, co?

„Asi všichni, kteří přišli na stadion nebo koukali v telce, viděli, že měl na výhře podíl veliký. Chytil neskutečné věci. I v tréninku je velmi jistý, ale nejde jen o chytání, skvěle organizuje hru. Slyšíme ho, víme, kam máme běžet. Je pro nás obrovským přínosem.“

Panuje s výkony týmu maximální spokojenost?

„Spokojenost je neuvěřitelná. Ztratili jsme dva body na Spartě, bylo to těžké utkání venku. Ale děláme body u nás i u soupeřů, odrážíme se od naší kvalitní defenzivní práce. Dobře pro nás.“

Ztráta dvou bodů na Spartě...

„Bylo to myšleno samozřejmě v uvozovkách. Pro nás byl bod zlatý, šlo o hrozně těžké utkání.“

Nemáte nějaký týmový rituál, kterým se snažíte udržet sérii? Čeká vás ještě Příbram a Slavia.

„Rituál nemáme. Řeknu klišé, ale jdeme opravdu zápas od zápasu a zatím se nám to daří.“

Jablonec - České Budějovice: Gól! Nikým nehlídaný Čavoš poslal míč za Hrubého a otevřel skóre, 0:1

Jablonec - České Budějovice: Kubista napálil míč a tvrdou ránu poslal pouze mimo