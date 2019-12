Případ Tetteh: musí zabrat, Sparta řeší i odchod. Proč není jako Bony? | iSport.cz

V létě mu přibyla konkurence v podobě Libora Kozáka, vytíženost útočníka Benjamina Tetteha spadla zhruba na polovinu. Střelecká potence však ještě výrazněji. Jestliže loni měl ghanský talent po osmnácti kolech na kontě jedenáct přesných zásahů, nyní je pouze na čtyřech.

„V případě Benjiho se na koncovce dá určitě pracovat,“ prohlásil trenér Václav Jílek po posledním utkání v Příbrami. Do něj naskočil Tetteh poprvé od 22. září v základní sestavě, dostal se do dvou stoprocentních příležitostí. Ani jednu ovšem neproměnil. Do 79 minut, které na hřišti u Litavky strávil, tak jako by shrnul celý svůj podzim.

V něm totiž 22letý útočník zůstává hluboko za očekáváním. Jestliže se očekávalo, že půjde ve své druhé sezoně v rudém dresu výkonnostně znovu nahoru a konečně naplno rozbalí svůj obrovský potenciál, nic takového se neděje. Tetteh první polovinou sezony spíš klopýtá.

„Benjamin svým potenciálem, konkrétně rychlostí, postavou, silou, prací s míčem a vnímáním prostoru, stále platí za hráče pro top čtyři ligy v Evropě,“ soudí kouč Martin Hašek, jenž s vytáhlým Afričanem pracoval v Bohemians.

Potíž je v tom, že tyhle atributy Tetteh víc schovává, než by je vystavil na odiv. O jeho schopnostech obecně nepanují pochyby. O tom, jestli je dostatečně psychicky silný, aby je dokázal uplatnit, ovšem ano.

Už během působení ve vršovickém klubu se často řešilo, že Tettehova tréninková morálka není příkladná. Že jsou zkrátka chvíle, kdy se mu nechce