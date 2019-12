Nguyen: Trenér mi u penalty dobře poradil. Ale bylo to k ničemu | iSport.cz

Odpovídá výsledek 0:3 dění na hřišti?

„Myslím si, že úplně ne. Udělali jsme v prvním poločase dvě chyby, které Slavia potrestala. My jsme její chyby potrestat nedokázali, což rozhodlo. Ještě za stavu 0:2 jsme měli ve druhém poločase nějaké šance, které jsme zase neproměnili. Když dala Slavia třetí gól, bylo rozhodnuto.“

Úvod pro vás byl asi hodně těžký, že? Brzy jste prohrávali 0:2…

„Bylo to těžké nejen pro gólmana, ale pro celý tým. Když doma inkasujete rychlé dva góly, není to nic příjemného.“

Chytil jste penaltu Tomáši Součkovi, před kterou za vámi přišel s radou trenér brankářů Marek Čech. Pomohla?

„Pomohla. Mára mi říkal, ať zůstanu stát co nejdéle, že to Souček kope doprostřed. Tak jsem zůstal stát a vyšlo to, takže rada dobrá. Ale nakonec to stejně bylo k ničemu.“

Filip Nguyen vyzrál na penaltu Tomáše Součka • Foto Michal Beránek (Sport)

Překvapil vás trenér, že za vámi přišel?

„Trošku jsem koukal, co tam dělá. (směje se) Před zápasem jsme se bavili, že bude na tribuně, a najednou byl za bránou. Asi je všude.“

Věřil jste, že by to mohl být obrat zápasu?

„Doufal jsem, že by nás to mohlo nastartovat, ale gól jsme nedali a nevím, jestli by se nám to vůbec povedlo.“

Krátce předtím jste Tomáše Součka vychytal i ve velké šanci. Věřil jste si tedy při penaltě na něj?

„Abych řekl pravdu, ani jsem nevěděl, že v té šanci byl on, vůbec jsem neměl čas koukat se, kdo to je. Pokud jde o penaltu, je to o štěstí, z půlky je to Márova zásluha.“

O vás se spekuluje v souvislosti se zájmem Slavie. Byl to z tohoto pohledu pro vás ještě zajímavější zápas?

„To určitě ne. Teď o žádném zájmu Slavie nevím, v létě něco proběhlo, ale nyní se nic neděje. Bral jsem to jako každý jiný zápas, jen byla lepší kulisa než obvykle. Snažím se vždy podat co nejlepší výkon.“

Ukázalo se, že Slavia je momentálně jinde než soupeři, s kterými jste hráli dosud?

„Slavia je nyní top team v české lize, ukazuje to i v Evropě. A ukázala to i nám, dostali jsme doma trojku, což není příjemné. Je vidět, že ve Slavii to teď funguje.“

Rychlým a přesným výkopem jste poslal do šance Tomáše Malinského. To byla secvičená akce?

„Jo, zkoušíme to. Coufal balon netrefil, takže Malina šel sám, ale ani tuhle šanci jsme neproměnili. Kdybychom dali na 1:2, byl by to určitě jiný zápas.“

SESTŘIH: Liberec - Slavia 0:3. Jasná výhra lídra i přes zahozenou penaltu Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.