Střelec Škoda ke končící smlouvě: Prioritou je zůstat ve Slavii | iSport.cz

Cítíte zase po čase střeleckou formu? Skóroval jste i v minulém utkání proti Karviné...

„Jsem hlavně rád, že jsem dal minule gól a dneska mohl nastoupit od začátku. A že jsem zase dal gól a klukům pomohl k jasnému vítězství. Za to jsem šťastný.“

Ale je to fajn, že se zase osobně zvedáte po tom období, kdy jste pořádně nenastupoval, ne?

„Takhle, zase se cítím jako plnohodnotný hráč. Za tohle jsem šťastný. Předtím to bylo o dost těžší, pro mě ne úplně ideální. Jsem šťastný, že jsem dostal šanci jít od začátku zápasu, a že jsme vyhráli.“

Taky pěkná asistence, citovka hlavou...

„Jo, věděl jsem o Ibrovi, že tam nabíhá, tak jsem mu to sklepnul a on to krásně uklidil. To bylo ještě hezčí.“

Víte, že se vám na Slovan Liberec daří?

„Asi to tak vypadá, dal jsem jim snad nejvíc gólů. Věděl jsem, že teď půjdu od začátku, tak jsem vzpomínal i na to utkání, kdy jsem tu dal hattrick, byla podobná zima, že bych to mohl zopakovat... (smích) Nezopakoval, ale vyhráli jsme 3:0, dal jsem gól, skvělý.“

Teď jiné téma, v létě vám končí smlouva, řešíte to?

„Úplně to nehrotím, že bych to vyloženě řešil... Ale vnímám to a bylo by pro mě těžké jít do jara s tím, že mi tu končí smlouva, dohrát to tu a pak to zabalit. Priorita je pro mě být ve Slavii, není to zkrátka jednoduchá situace. Nechci to tu prosedět a pak nic, musí se to nějak řešit, ale uvidíme, jak to bude. Bude to teď i na Slavii.“

Váš manažer se v týdnu nechal slyšet, že ve hře je i zahraničí jako Amerika, Turecko, Arábie...

„On to ví. Ostatní kluby ví, že mi končí smlouva, takže samozřejmě když nebude zájem ze Slavie, nějaké možnosti asi můžou být.“

A vypadá to nejvíc na pokračování ve Slavii?

„Vůbec nevím. Zatím asi jo, ale fakt nevím.“

Očima trenéra Jindřicha Trpišovského: Musí být platný pro tým

„Jsme domluvení, že po skončení podzimní sezony si sedneme. V tuhle chvíli to bude záležet i na něm, vím, že má nějakou dohodu s panem Tvrdíkem, že to nějak budou řešit. Nechceme teď ale předbíhat, důležité bude, jak bude spokojený se svým vytížením, protože on je strašně rád na hřišti a tím spíš ve Slavii. V zimě si k tomu něco řekneme, myslím, že on se tu domluví vždycky. Hlavní je, aby byl spokojený. V tomhle utkání to ukázal. Něco jsme si před zápasem řekli, všechno splnil. Když bude platný pro mužstvo a bude hrát jako teď, tak budeme jenom rádi, když bude pokračovat. Jsme rádi, že taky ukrojil další gól z té stovky, kterou mu přejeme, škoda jen, že ho Suk nepustil na penaltu. Ještě k té smlouvě, u nás je to jen o výkonnosti, on sám musí cítit, že je pro mužstvo platný a v posledních dvou zápasech byl.“