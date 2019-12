Svědík: Petrželova žlutá? Nechal si ji dát schválně, bude pokuta | iSport.cz

Vracet se do minulosti se někdy fakt hodí. Martin Svědík v rámci videopřípravy na zápas pustil svým svěřencům vzájemnou partii z půlky srpna. Aby si připomněli, jak proti favoritovi uspěli. Navrch postavil, až na zraněného Ondřeje Šašinku, úplně stejnou sestavu. „Samozřejmě, že jsme z toho vycházeli,“ přiznal stratég po dalším setnutí vicemistra.

Máte hru na Plzeň?

„To bych neřekl. K jejím hráčům musíte rychle přistupovat, nenechat je hrát. Plzeň má své principy, kterých se drží. Příprava byla stejná jako na první utkání. Na hřišti bylo deset stejných borců. Místo Šašinky se nám tam typologicky hodil Dvořák. Hrálo se nahoru dolů, proto nešel od začátku Patrik Hellebrand. Brzy bychom ho ztratili. Tentokrát nám sedlo střídání. Zraněného Daníčka výborně zastoupil Sadílek. Mužstvo se poučilo ze zápasu ve Zlíně. Hráči sami uznali, že tam to byl z naší strany absolutně neúčelný fotbal. V týdnu jsme se bavili o tlaku do brány.“

Od začátku jste šli za svým, že?

„Povedl se nám úvod, Rambo (Petr Reinberk) tu akci skvěle vyřešil. Chtěli jsme hrát vyšší presink, nepouštět soupeře do hry. To se nám dařilo. Ale ve druhé polovině první půle jsme hodně míčů ztráceli. Byla tam pasáž, kdy nás Plzeň hlavně na pravé straně přehrávala. A opět jsme dostali gól ze standardní situace. I když tentokrát neovlivnil výsledek, je to obrovská škoda a mrzí to. Trestuhodné.“

Po přestávce jste už podobnou chybu neudělali.

„Něco jsme si v kabině řekli. Stáhli jsme se víc do středního bloku a chtěli jsme být dál aktivní. Zase jsme získávali balony, chodili do protiútoků a byli jsme hodně nebezpeční. Jsem rád, že rozhodl Hellebrand svým prvním gólem. Byl plán dostat ho tam v průběhu zápasu.“

Zůstane ve Slovácku? Údajně by rád změnil prostředí.

„To teď nechci řešit. Možná někam přestoupí, ale měl by tady pokračovat. To je správná cesta.“

Slovácko - Plzeň: Povedený brejk zakončil Hellebrand, 2:1!

Nenechal si dát Milan Petržela čtvrtou žlutou kartu za pomalé střídání schválně?

„Nechal. (úsměv) On sice tvrdí, že ne, ale nechal. Nedokázal si asi představit, že by dostal kartu v Příbrami, pak by musel trénovat celou zimní přípravu a nehrál by proti Baníku. Beru to s nadhledem, ale pokuta bude.“

Jak se chcete rozloučit s podzimem příští týden?

„Tak, abych byl spokojený. A já jsem spokojený, když vyhrajeme.“

