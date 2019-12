Pokořitel Plzně Hellebrand: Nemůžu uvěřit, že se to stalo, nejlepší moment | iSport.cz

Jak se cítíte?

„Pořád nemůžu uvěřit, že se to stalo. Jsem šťastný, navíc jsem dal gól zrovna proti Plzni. Troufnu si říct, že na ni umíme zahrát.“

Popište ho.

„Snažil jsem se doplnit útok. Odrazilo se to ke mně a povedlo se mi to levačkou trefit. Vždycky chci dát gól. Trenér mi před střídáním říkal, ať se snažím to rozhodnout. Den před utkáním mi sdělil, že bude lepší, když půjdu do unavené obrany. Na jednu stranu mě mrzelo, že nejsem v základu. Ale on ví, co a jak. Věřím trenérovi.“

Neumřel jsem málem, když vás zavalili spoluhráči?

„Řval jsem na ně, že nemůžu dýchat. Ať už jdou.“ (úsměv)

Už jste se zlepšil v bránění?

„Než přišel pan Svědík, nebylo to moc dobré. Ale zlepšilo se to.“

Odejdete v zimě ze Slovácka? Zájem o vás je.

„Teď to nechci komentovat. Ještě nás čeká jeden zápas. Bude se to řešit potom. Určitě je varianta, že zůstanu ve Slovácku. Vím, že potřebuju hrát každý zápas. Teď jsem začal nastupovat. Dvakrát jsem byl v základu, jednou jsem naskočil. Snad to vydrží.“