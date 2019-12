iSport podcast: Jak může Sparta nahradit Kangu? Čeká Plzeň revoluce? | iSport.cz

Sparta v jednom z nejlepších zápasů podzimu a v další přestřelce zdolala Mladou Boleslav 5:2, posunula se na třetí místo a na druhou Plzeň už ztrácí jen pět bodů. Dokáží si sparťané přece jen vybojovat předkolo Ligy mistrů, které si vyhlásil za cíl trenér Václav Jílek? Jak moc závislí přitom Letenští budou na výkonech Guélora Kangy a jak je pravděpodobné, že by gabonský záložník mohl klub opustit už v zimě? Kým by ho měla Sparta do budoucna nahradit a jak to vypadá se situací Dávida Hancka, Benjamina Tetteha či Georgese Mandjecka?

Podíváme se ale taky do Plzně, která prohrála v sezoně i podruhé se Slováckem a na vedoucí Slavii ztrácí už 14 bodů. Znamená to zimní konec Pavla Vrby na lavičce Viktorie? Co hovoří ve prospěch malé revoluce na západu Čech, kdo by mohl kouče nahradit, a co naopak může odrazit plzeňské vedení proti změně? Mohl by zamířit Michael Krmenčík do Slavie, v čem je stále David Limberský pro Plzeň důležitý a je Vrba stále špičkový český trenér?

O tom všem a dalších tématech v novém iSport podcastu diskutují redaktoři deníku Sport a iSport.cz Matěj Karmazín a Jakub Konečný. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty. Odebírejte podcast na YouTube kanálu deníku Sport, ale také ve všech podcastových aplikacích včetně Youradio, iTunes nebo Spotify

0:00 Skončí Sparta v letošní sezoně druhá?

7:42 Bude Sparta hledat náhradu za Kangu? A měla si ho chtít udržet?

17:55 Co dál s Tettehem a Mandjeckem? A měl by víc nastupovat Hancko?

26:20 Mohl by zamířit Krmenčík do Slavie? V čem je Limberský pro Plzeň stále klíčový?

33:15 Skončí Vrba v Plzni a kdo by ho mohl nahradit? A je ještě stále top český trenér?

41:47 Stane se z Budějovic silný regionální klub? A má Horejš na angažmá ve špičkových klubech?