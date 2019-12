Mazuch chystá návrat do Česka: Nebýt zraněný, dodnes jsem v Anglii | iSport.cz

Zpět do FORTUNA:LIGY má nakročeno docela velké jméno. Stoper Ondřej Mazuch (30) po ukončení angažmá v anglickém celku Hull City a operaci achilovky tvrdě dře na návratu mezi elitu. V lednu by se rád připojil do přípravy s týmem. Jakým? Podle informací Sportu je jednou z variant Mladá Boleslav. „Situaci oťukává více klubů. Před podpisem ještě nic není. Doufám, že se na mě nezapomnělo,“ pousmál se čtyřnásobný reprezentant.

Dvě sezony v prvoligovém Hull City mu zkazila zranění. Na ně Ondřej Mazuch trpí během celé kariéry. „Kdyby se mi to nestalo, dodnes hraju v Anglii,“ tvrdí přesvědčeně poté, co se dal po půl roce od operace dokupy a vyhlíží svůj comeback. Podle všeho proběhne v Česku, zájem o služby urostlého stopera je. Jde hlavně o to, aby mu vydrželo zdraví.

V Praze, kde se brněnský odchovanec Mazuch usadil, denně maká pod dohledem kondičního specialisty Aleše Kaplana. „Celou dobu se o mě stará. Na tohle je u nás asi nejlepší. Už dal dokupy spoustu hráčů po zranění,“ pochvaluje si péči odborníka.

Obránce s minulostí ve Spartě, Dněpru Dněpropetrovsk či Anderlechtu Brusel odehrál poslední ostrý zápas na konci ledna. V dresu Hull City nastoupil proti Blackburnu a po třiačtyřiceti minutách odstoupil kvůli bolesti v achilovce. Pak ještě naskočil párkrát za béčko, ovšem problém nezmizel. V létě ho řešil na sále a celý podzim rehabilitoval. Od operace uplynuly dva a půl měsíce, omezení zmizela. „Naštěstí achilovku jen čistili, nebylo to nic velkého,“ ulevil si.

Nyní je Mazuch volný hráč, smlouva mu po minulém ročníku v Anglii skončila. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nebyla ze strany klubu vůle ji prodloužit. Teď má být konečně líp. „Nějaké kluby se rýsují. Ptají se, jak na tom jsem. Dlouho jsem nehrál, tělo si musí zvyknout na zátěž. Chtěl bych v lednu někde začít s tréninkem. Nic mě nebolí, ráno vstávám v pohodě. Už dělám vše na sto procent. I na hřišti,“ popisuje spokojeně. Do startu zimních příprav scházejí nějaké tři týdny, takže má Mazuch na finální rozhodnutí ještě čas.

Nechce se ukvapit a navíc čeká na konkrétní návrhy. Klidně by vzal i časově ohraničenou zkoušku, aby přesvědčil, že je zcela fit. „Nebylo by fér, abych podepsal kontrakt a pak se třeba zranil,“ je vstřícný dohodě. Bydlištěm v metropoli limitován není. Možnosti z druhého konce republiky nezavrhuje. „Takto se na to nedívám. Jsem svobodný, bezdětný. Sbalím se a jedu. Nejsem jako někteří jiní hráči, kteří musí být blízko domova. Stejně pocházím z Moravy,“ připomněl rodák z Hodonína, jenž by rád vydržel na vrcholové úrovni aspoň tři čtyři roky.

Návrat do české ligy, kterou na podzim naživo sledoval jako divák na pražské Letné, získává reálné obrysy. „Nebráním se tomu,“ přiznal Mazuch, jenž bydlí kousek od stadionu Sparty. Půjde do Mladé Boleslavi? Do konce roku by mělo být jasno. „Už mi to chybí,“ těší se na zápasy, kabinu.