Komličenko na odchodu z Boleslavi? Lidé si ho neváží, smutní Weber | iSport.cz

Komličenko nasázel v uplynulé sezoně devětadvacet gólů a i v probíhajícím ročníku ve střelecké produkci pokračuje. Dal zatím deset branek. V létě se o Komličenka zajímaly Lokomotiv Moskva a CSKA Moskva. Je reálné, že některé ruské kluby na reprezentanta své země opět zacílí. V zákulisí se spekuluje i o zájmu Slavie.

„Konkrétnější informace nemám, ale o jeho odchodu se spekulovalo už v létě. Vidím ho každý den na tréninku a pak v utkáních. On sice nedal tolik gólů jako v minulé sezoně, ale stává se z něj komplexnější útočník. V ruské reprezentaci asi nejsou hloupí, když ho tam berou, i když tady bývalí trenéři říkají, že je pomalý a líný. Tomu jsem se musel až smát. Ruský nároďák má naštěstí jiné trenéry. Jeho doba už nazrála, přerostl českou ligu,“ pravil Weber.

Boleslavskému trenérovi vadí, jak se v Česku ke Komličenkovi někdy přistupuje. „Spousta lidí si ho neváží a on odejde a bude chybět, protože je nadstandardní. Vylučovat hráče takového kalibru, který přináší lidem radost, za kravinu jako na Spartě dodnes nemůžu skousnout, i když to naše utkání s Jabloncem neovlivnilo. Ale ochuzuje to fotbal,“ chmuřil se Weber.

„Ano, nedávejme karty za šlapáky, dávejme je útočníkovi, který dá třicet gólů, ať nehraje. O tohohle útočníka liga přijde a bude to škoda,“ dodal trochu jízlivě.

S Komličenkem pracuje necelé dva roky a vidí jeho progres. V čem největší? „V tom, že chápe, že se fotbal hraje i po ztrátě míče. Paradoxně na Spartě na to doplatil, kdy jsme ho nutili do presinku. Začal dělat spoustu věcí. Nejvíc si na něm vážím, že se dokázal obětovat pro tým. Chová se týmově, možná až na zápas s Budějovicemi, kdy jsem ho pak přes čtyři vstřelené góly zkritizoval, a vy jste mi dávali čočku,“ usmál se Weber.