Svědík: Moje spokojenost a realita jsou něco jiného. Štvalo ho uspokojení | iSport.cz

Jak byste zhodnotil dnešní utkání?

„Hodnotí se mi samozřejmě příjemně, především kvůli povedenému vstupu do utkání, kdy jsme rozhodli třemi góly v prvních patnácti minutách. Ale obecně si myslím, že jsme dobře hráli i dál. Mrzí mě opět zbytečně obdržený gól ze standardní situace. Jinak musím mužstvo pochválit, protože jsme si šli za vítězstvím a poslední dva zápasy jsme odehráli velice dobře. A hlavně chci poděkovat našim fanouškům, kteří za námi přicestovali navzdory zimě přes celou republiku.“

Jak moc jste spokojený s celou podzimní částí jako celkem?

„Určitě je něco jiného moje spokojenost a realita (směje se). Já jsem hodně přísný jak na sebe, tak na mužstvo. Některé zápasy, které jsme buď prohráli nebo v nich remizovali, mohly pro nás dopadnout lepším výsledkem. Prostě se z toho dalo vytěžit ještě víc. U hráčů někdy panovala až moc velká spokojenost, pak nám v těch zmíněných zápasech chyběla koncentrace a chuť být ještě lepší a chtít víc. Když máte v hlavě nastavené, že něco stačí, nechcete udělat něco navíc. Bodů máme dost, ale znovu říkám, dalo se z toho podle mě vytěžit ještě víc, což říkám s naprostou pokorou. Každopádně jsem v krátkodobém hledisku hlavně rád, že jsme zvládli poslední dva zápasy s Plzní a Příbramí, protože to nebylo vůbec nic lehkého a cením si toho, že to dokázali kluci dotáhnout.“

Když jste na sebe tak přísný, šlo podle vás udělat něco jinak?

„Myslím si, že to hodně souvisí s tím pocitem uspokojení. Mrzí mě výkony, kde nám chyběl zápal, organizace a poctivost. Třeba utkání ve Zlíně, takové zápasy se rozhodují v šestnáctkách a my jsme v naší souboj zbytečně dvakrát prohráli, v té soupeřově jsme se ještě navíc chovali špatně. Měli jsme povedenou šňůru snad osmi zápasů a pak přišlo utkání, kdy jsem viděl na týmu, že si toho je vědom a už tam prostě není taková ta koncentrace a zarputilost si jít za výsledkem, jak v útočné, tak obrané fázi. Ale abych v naší situaci nebyl negativní, my jsme jako mužstvo udělali obrovský pokrok, ať už je to obranná fáze, tak i útočná. Z toho hodně těžíme. Jsme dobře kondičně připravení, což je vidět v zápasech, kde na náš styl hry máme sílu a dostatečnou agresivitu.“

Hodláte s vámi zmíněným pocitem uspokojení nějak pracovat během zimní přestávky?

„Musíte neustále na hráče vytvářet tlak a neustále z nich chtít vyždímat to nejlepší. Já klukům vždycky říkám, že i když na ně křičím, tak z nich chci, jak individuálně, tak týmově dostat co nejvíc. To je můj úkol - posunout je na nějakou jejich hranici, aby o ně byl třeba i zájem někde ve větších klubech.“

Tím, jak se vám dařilo, na sebe upozornili hráči jako Zajíc, Trmal, nebo Hellebrand. Nebojíte se, že v zimě o některé z nich přijdete?

„Víte, i o tom je fotbal. Jestliže o zmíněné hráče bude zájem, musíte to brát ve dvou rovinách. Na jednu stranu nám jistě budou chybět, ale na druhou to je výsledek vaší práce, to že je někam posunete, že se chtějí někam posunout dál ze Slovácka. Já samozřejmě nejsem proti, když půjdou do klubů, kde to pro ně bude lepší jak po fotbalové, tak třeba i finanční stránce. Horší by podle mě bylo, kdyby tomu tak nebylo. Také bych ale chtěl, aby nám kádr zůstal relativně pohromadě, protože máme soutěž dobře rozehranou, a ještě máme šanci v poháru. Chtěli bychom proto z téhle sezony vytěžit co nejvíce.“

V klubu končí stoper Jiří Krejčí. Jak velká to je pro vás ztráta?

„My bychom Jirku asi nikam nepouštěli, ale on má samozřejmě rodinu, je mu přes třicet a chce se k nim vrátit někam blíž v okolí Prahy. Je to jeho rozhodnutí a já ho plně respektuji. Chtěl bych mu jenom poděkovat za profesionálně odvedenou práci. Jirka je velice chytrý hráč, má to dobře spočítané a ví, co chce od života. Já mu přeji hodně štěstí v dalším působení.“

Máte už představu, na jakých postech chcete posílit?

„Přirozeně na stoperovi. Zbytek bude záležet na odchodech. Pokud nikdo neodejde, tak věřím, že kádr stačí doplnit jedním dvěma hráči, jinými slovy to zkvalitnit. To je už ale otázka i ekonomiky klubu a já samozřejmě respektuji, co si klub může a nemůže dovolit. Ale jestliže někteří hráči odejdou, budu požadovat víc příchodů směrem dovnitř.“