Nakopla nás výhra na Spartě, říká o povedeném podzimu Hofmann | iSport.cz

Kvůli absenci Vlastimila Daníčka nastoupil na hřiště netradičně v roli kapitána, přesto se Stanislavu Hofmannovi povedlo dovést Slovácko k výhře 4:1 na hřišti Příbrami. Hosté z Uherského Hradiště zápas rozhodli už v první patnáctiminutovce, kdy domácím nasázeli tři góly. I díky dnešní výhře Slovácko přezimuje s 32 body pohodlně usazené v první polovině tabulky, daleko od bojů o záchranu, se kterými se muselo potýkat v minulé sezoně. „Přes zimu budeme chtít hlavně dobře potrénovat a nezahodit to, co jsme nahráli,“ říká o povedeném půlroku devětadvacetiletý stoper.

Příbram - Slovácko: Ospalý začátek domácí obrany využil Sadílek, 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

V první čtvrthodině jste nasázeli Příbrami tři branky. To byl z vaší strany asi ideální vstup do utkání, že?

„Tak jsme si to představovali. Věděli jsme, že terén se bude horšit postupem času, takže jsme chtěli veškerou sílu investovat do začátku utkání. Navíc jsme věděli, že Příbram potřebuje vyhrát, takže byli zezačátku možná trochu nervózní, čehož jsme využili. Pak jsme to do přestávky uhráli bez problémů, takže první poločas byl z naší strany ideální.“

První dva góly padly po centrech do šestnáctky. Byl to taktický záměr?

„Byl, chceme se tak prezentovat. Mít hodně hráčů ve vápně a posílat jim balóny ze stran. Tentokrát se to k nám dvakrát šťastně odrazilo, takže jsme splnili, co jsme chtěli.“

Na kolik pro vás bylo důležité potvrdit dalšími třemi body vítězství z minulého zápasu s Plzní?

„Dost. Nečekali jsme lehký zápas, nikomu se tady nehraje lehce, ale zase na druhou stranu se nám s Příbramí daří, takže jsme měli v hlavách i tohle. Hlavně jsme chtěli tenhle půlrok zakončit vítězstvím, což se nám povedlo. Třicet dva bodů je podle mě na klidnou zimní pauzu.“

Slovácko přezimuje v první polovině tabulky, takže předpokládám, že s podzimem jako takovým panuje spokojenost?

„Určitě. Byly tam zápasy, kdy jsme ztratili body zbytečně, ale zase si nemůžeme myslet, že budeme porážet každého. Nic není tak jednoduché. Přes zimu budeme chtít hlavně dobře protrénovat a na jaře nezahodit to, co jsme nahráli.“

Je nějaký jeden moment z celého toho povedeného podzimu, který se vám vryl do paměti?

„Určitě budu rád vzpomínat na první kolo na Spartě. Tam jsme to nakopli, když jsme všechny šokovali a od té doby, i přes nějaká hluchá místa v pár zápasech, to šlape. To bylo stěžejní.“

Ještě v minulé sezoně jste přitom hráli po základní části skupinu o záchranu. Čím si vysvětlujete tenhle vzestup tabulkou?

„Upřímně si myslím, že podobně jako dnes jsme se prezentovali už právě na konci té minulé sezony. Jak konec základní části, tak skupina o udržení byly z naší strany povedené a tím, jak jsme tady déle pospolu, stejně tak i trenér, tak je to na naší hře vidět. A je jenom na nás, abychom v tom pokračovali.“

Poslední utkání za Slovácko odehrál stoper Jiří Krejčí. Fanoušci mu po závěrečném hvizdu děkovali a vyvolávali jeho jméno. Bude vám v kabině chybět?

„Určitě mi bude chybět. Je s ním sranda, je to hrozně pohodový kluk do kabiny. Vždycky nám pomohl i na hřišti, když bylo potřeba. Končí mu smlouva, chce být blíž rodině, to je fotbal, přeju mu hodně štěstí a doufám, že ještě bude hrát. Snad po něm ještě někdo skočí, byla by podle mě škoda, kdyby skončil.“