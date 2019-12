Komličenko do Slavie?! Rus je na radaru, co je potřeba a co (kdo) za něj | iSport.cz

Nikolaj Komličenko by mohl zamířit do Lokomotivu Moskva • Pavel Mazáč (Sport)

V Mladé Boleslavi už mnozí počítají s jeho odchodem, byť za pořádný ranec. Sám kanonýr Nikolaj Komličenko se již chytal na návrat do Ruska. Jedna síla by však přece jen autora deseti ligových gólů v nynější sezoně udržet mohla: pražská Slavia! V Edenu o jeho angažování podle informací deníku Sport vážně uvažují. Jak by mohl obchod vypadat a jaká by mohla být kompenzace druhým směrem? Podrobnosti čtěte v iSport Premium.