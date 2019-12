Šumulikoski o zájmu o Svědíka i hráče: Hellebrandovi bránit nebudeme | iSport.cz

Jihlava - Slovácko: Po rohu Slovácka byl blízko gólu Šumulikoski, míč ale do brány neprotlačil • iSport TV

Loni v říjnu nastoupil do Slovácka jako nový sportovní manažer klubu na místo Stanislava Levého, dnes už v tandemu s trenérem Martinem Svědíkem může bývalý záložník klubu Veliče Šumulikoski sklízet první plody své práce. Slovácko je i jeho zásluhou jedním z největších překvapení ligy, přezimuje s 32 získanými body a kolem jeho hráčů, jako je například Patrik Hellebrand, krouží kluby české špičky. „Patrik se chce posunout dál, jako klub ho nebudeme chtít nějak brzdit,“ říká Makedonec o situaci mladého záložníka.

Jak hodnotíte svůj první kompletní podzim v roli sportovního ředitele klubu?

„Když jsem já nastupoval a pár týdnů po mně nastupoval trenér Svědík, už v zimě jsme viděli výrazný posun, takže jsem jednoznačně věřil nastoupené cestě. A letošní podzim je toho důkazem. Kluci dokázali zhodnotit to penzum práce a myslím si, že je to náš první výstup toho, jak se chceme jako Slovácko prezentovat.“

Dalo se podle vás něco udělat během uplynulého podzimu přesto lépe?

„Byly tam některé zápasy, kdy jsme ztratili body zbytečně, třeba s Boleslaví, ale zase na druhou stranu jsme dokázali vyhrát na Spartě a v Plzni, kde to nikdo nečekal. A to je ostatně fotbal, proto si myslím, že je tak zajímavý. Každopádně jsme samozřejmě naprosto spokojený s tím, kde teď jsme. Lhal bych, kdybych říkal něco jiného.“

Co pro vás byl nejvýraznější moment podzimu?

„Když dokázali kluci dvakrát porazit Plzeň. To bylo moc pěkné. Strašně jsem si to užil.“

Nebojíte se, že bude zájem o trenéra Svědíka po tak povedeném podzimu?

„Zájem byl už v létě, samozřejmě se bojíme, ale věřím, že trenér je natolik rozumný, že ví, co má dělat. Věřím, že když u nás zůstane ještě rok nebo dva pracovat, tak se ještě zlepší, nejen on, ale také hráči a klub a jeho posun výš bude ještě výraznější. Jistě, je to ve finále rozhodnutí trenéra, ale má u nás platnou smlouvu a rozhodně ho neplánujeme někam pouštět.“

S nadcházející zimní pauzou se samozřejmě rozjíždí přestupy. V minulém týdnu se hodně řešila situace kolem Patrika Hellebranda, jak to s ním vypadá?

„Patrik se chce posunout dál, jako klub ho nebudeme chtít nějak brzdit. Nicméně, budeme jeho situaci řešit v následujících dnech, teď nic domluveného není. Zatím jsme se soustředili především na to, abychom dobře odehráli konec podzimu. Pořád si ale myslím, že by pro něj bylo nejlepší, kdyby ještě alespoň na jaře zůstal u nás.“

Evidujete zájem i o další mladé hráče jako je Matouš Trmal, nebo Lukáš Sadílek?

„O Matouše byl zájem i v létě, což je pochopitelné, jak on, tak Lukáš jsou mladí, perspektivní hráči. V létě jsme jako klub nikoho neprodali a domluvili jsme se, že jestli v zimě odejdou jeden nebo dva hráči, tak to je maximum.“

Na jakých postech plánujete posílit?

„V klubu končí smlouva Jirkovi Krejčímu, takže jednoznačně na stoperu a já si myslím, že by bylo fajn přivést ještě jednoho krajního obránce. Budeme řešit také situaci kolem Ondřeje Šašinky, jestli tu s námi na startu jara vůbec bude, takže uvidíme. Já bych si to každopádně přál.“