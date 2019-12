Vrba připustil konec v Plzni. Dlouho a dojemně se loučil s fanoušky | iSport.cz

Pavel Vrba se po zápase s Teplicemi dlouho loučil s fanoušky, připustil, že to byl pravděpodobně jeho poslední duel v Plzni • ČTK

Druhá éra Pavla Vrby v Plzni je s největší pravděpodobností u konce. Západočeský kouč to přiznal po remíze 1:1 s Teplicemi, kterou klub uzavřel podzimní část sezony 2019/2020. Klub své stanovisko zveřejní v nejbližších dnech. Zkušený kouč se po závěrečném hvizdu loučil s fanoušky, bylo na něm znát velké dojetí. Zatím ale nepotvrdil, zda jeho další trenérskou štací bude bulharský Ludogorec Razgrad, o čemž iSport.cz informoval v minulých dnech.

Vrba už před zápasem věděl, že proti Teplicím stojí na plzeňské lavičce naposledy. Moc chtěl vyhrát, nakonec ale polykal zklamání po remíze 1:1, která znamená další nepříjemnou ztrátu. Fanoušci ale na trenéra nezahořkli. Během zápasu několikrát skandovali jeho jméno a s úspěšným koučem se velmi pěkně rozloučili i po utkání.

Poslední part ukázal, jak moc je značka Vrba na západě Čech populární. Poslední týdny to jeho svěřencům skřípalo, ale že by si fanoušci vylívali zlost negativními pokřiky na adresu trenéra a těšili se, až přijde čas jeho nástupce? Nikoliv.

V prvním i ve druhém poločase se Štruncovými sady rozeznělo „Paveeel Vrbaaaa“. Po zápase už tento pokřik neutichal. Domácí kotel roztáhl choreo, čímž se naopak s nadsázkou zatáhla opona za angažmá zkušeného trenér.

„Byl to váš poslední zápas v Plzni?“ Takto položenou otázku dostal krátce po zápase od redaktora O2 Sport. „Pravděpodobně ano,“ odvětil Vrba. To samé zopakoval i na tiskové konferenci. Klub se blíž k trenérské otázce vyjádřit odmítl s tím, že své stanovisko zveřejní do 48 hodin.

Plzeň - Teplice: Pavel Vrba děkuje plzeňským fanouškům, ti mu připravili choreo

Co za sebou Vrba zanechává? Ve své první éře (2008 - 2013) naučil plzeňský lid chodit na fotbal. Viktorii definitivně vyléčil od pendlování mezi první a druhou ligou, vytáhl ji až do zápasů Ligy mistrů proti Barceloně, AC Milán, Bayernu Mnichov nebo Manchester City.

Když bylo 4. května 2017 jasné, že Vrbovi začíná v Plzni druhá štace, vracel se hrdina, ten co pomohl zcela změnit Viktorii. Pouto mezi jím a červenomodrým kotlem má své kouzlo. I když se výsledky Vrbových svěřenců na podzim zaostávaly za očekáváním, neznělo nikdy od plzeňských fanoušků žádné „Vrba ven“.

Jiné stanovisko má podle informací iSport.cz vedení. Domácí zápas s Teplicemi byl s největší pravděpodobností pro šestapadesátiletého kouče tím posledním pod pivovarskou věží. Tedy aspoň pro nebližší období. Jeho druhá hlídka zřejmě končí přesně po 955 dnech.

Bývalý reprezentační trenér na sobě nedával najevo, že by po uplynutí 90 minut měla končit další úspěšná etapa. Jeho pronikavý hlas uděloval pokyny červenomodré jedenáctce. Při pokažených ofenzivních akcích přísně odvrátil zrak a namířil si to do svého koutu v plechovce, která je plzeňskou střídačkou. Fantastickou vyrovnávací pumelici Jana Shejbala už těžko rozdýchával vsedě. Vše naprosto identické s naprosto běžným zápasem.

Chmury Pavla Vrby částečně zahnala 27. minuta, kdy stadionem s velkou intenzitou rezonovalo jeho jméno. Důkaz toho, jak si ho plzeňská fotbalová veřejnost váží. Až se kouči draly slzy do očí. Mimo plzeňskou kotlinu byla Vrbova občas pověst lehce pošramocena svéráznými mediálními výstupy. Ve Štruncových sadech si ale dokáží fanoušci celkem rychle spočítat výsledky, které nesou signaturu trenéra.

Ve druhé pětačtyřicetiminutovce znovu Doosan Arena hned několikrát zapojila své hlasivky a z plna hrdla – vyjma teplického rohu – řvala Pavel Vrba. I přes to, že výkon ze strany Viktorie byl poměrně mdlý a skandování velebící trenéra se mísilo s pískotem. Domácí navzdory představení, které neoslnilo, zvládli dostat díky Tomáši Chorému míč do sítě. Vrba už se celou radostí octil ve vzduchu, ale euforii utnul zdvižený praporek asistenta rozhodčího Jiřího Moláčka.

Pak přišel konečný hvizd a další ztráta Plně. Na plzeňské poměry z podprůměrné návštěvy 6118 diváků ale i po plichtě 1:1 zůstalo na svých místech poměrně dost lidí. Věděli, že mohou naposledy zamávat své ikoně.

Tribuna za bránou vytáhla choreo s podobiznou trenéra, jehož součástí byl i nápis Pavel Vrba no.1. Neutichal potlesk. Sám končící trenér si dal poctivé kolečko po trávníku.

U kotle se zdržel nejdéle. Závěrečně ho pozdravil. A jedna úspěšná éra byla u konce.

SESTŘIH: Plzeň - Teplice 1:1. Hořká Vrbova rozlučka, krásnou ranou srovnal Shejbal

Plzeň - Teplice: První šance a gól! Pernica dorazil Čermákův centr do sítě