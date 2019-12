Co čeká Plzeň bez Vrby. Nový trenér, mladíci i řešení Limberského | iSport.cz

Pavel Vrba v pondělí v Plzni vyklidí kancelář, rozloučí se s blízkými kolegy a odejde za novou výzvou, pravděpodobně podpisem smlouvy u bulharského šampiona Ludogorec Razgrad. Co za sebou úspěšný kouč ve Viktorii po své druhé éře zanechá? Stále velmi kvalitní, momentálně druhý tým české FORTUNA:LIGY. Na druhé straně klub, který čeká nutná rekonstrukce, aby získal zpět svůj šmrnc, hladové ostří, se kterým může pomýšlet na úspěchy v dalších letech.

Vládcem plzeňské střídačky se má stát Adrián Guľa. 44letý odborník, momentálně uvázaný u slovenské jednadvacítky. Udělal si dobré jméno už během angažmá v Žilině, kde se vyšvihl zejména výbornou prací s mladými talenty. Před třemi lety o něm uvažovala i Sparta, nakonec ale uznávaný kouč zůstal na Slovensku. V Plzni může dostat velkou šanci, zároveň se postaví velké výzvě, jak nahradit oblíbeného trenéra, osvěžit kádr a nastartovat mužstvo do příštích sezon.

Mimořádnou formu nabral v Mladé Boleslavi Pavel Bucha, o kterém Plzeň musí uvažovat do středu pole, případně na stranu zálohy. Velmi dobře se jeví teprve osmnáctiletý Pavel Šulc v Opavě. Viktoria ho ale nejspíš nechá i na jaře na hostování, otázkou je, v jakém klubu. Pokud přijde do Plzně trenér Guľa, nejspíš dostane šanci dosud opomíjený Christián Herc, který dělá kapitána jím řízené jednadvacítky.

Limberský i Hubník hrají o budoucnost

Jsou jedni z posledních mohykánů staré a úspěšné plzeňské party. Jenže věk nezastavíš... Limberskému bylo na podzim 36 let, smlouva mu vyprší v létě. Herně zatím bez problémů zvládá, až na výjimky patřil k tomu lepšímu z plzeňské sestavy. Navíc na ostatní působí jako vítězný typ, o jeho fotbalových kvalitách není pochyb. Jenže Limberský se na konci podzimu zranil, špitá se o tom, že vední mu už novou smlouvu nenabídne. Klub se chce vydat jiným směrem s mladšími hráči. Pokud ale Limberský najde další motivaci a odehraje slušné jaro, pořád existuje šance, že v Plzni ještě jeden bonusový rok přidá. Případně se najde jiný zájemce. Variantou je samozřejmě i konec bohaté kariéry.

Do ještě složitější situace sklouzl Roman Hubník, nezpochybnitelný týmový kapitán. Dlouho se hrabal z nepříjemného zranění na noze, pak trenér Vrba upřednostňoval Jakuba Brabce a Lukáše Hejdu, proti Teplicím naskočil zase Luděk Pernica. Hubníkovi je 35 let, na konec kariéry zřejmě ještě nemyslí. Je možné, že už v zimě zamíří jinam, hodně se mluví o návratu do Sigmy Olomouc.