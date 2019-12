Havel zahájí zimu v Plzni. Bohemka se nevzdává: Naše plus je Praha | iSport.cz

Lukáš Kalvach s přehledem uklidil míč do sítě • Barbora Reichová (Sport)

Před rokem v dresu Plzně proháněl na slavném stadionu Santiago Bernabéu brazilského beka Marcela, dlouholetou hvězdu Realu Madrid, tento podzim strávil Milan Havel na hostování v Bohemians. „Ale restartem bych to nenazval. Chtěl jsem hrát, což se splnilo. Byl to správný krok,“ hodnotí 25letý univerzál, který nasbíral tři góly a jednu asistenci. Na přípravu se vrací do Viktorie. „Je to oslabení, kromě produktivity přinesl do hry kvalitu,“ mrzí kouče Luďka Klusáčka.

Sólo z úvodu zápasu v Olomouci (1:1), kdy si pohrál s Václavem Jemelkou i Jakubem Plškem a provětral rukavice Aleše Mandouse. A gól ze třicáté minuty po dobré orientaci v malém vápně a důrazné dorážce. To byly dva poslední světlé momenty Milana Havla v dresu Bohemians, kde z Plzně hostoval od začátku září.

„Vůči Bohemce mě mrzí, že jsem nedal víc gólů. Do šancí jsem se dostával. Možná kdybych volil silové řešení jako v Olomouci během sezony častěji, dal bych jich víc. A i ten bodový zisk by byl díky tomu lepší," litoval Havel.

Až moc přísná sebekritika na fotbalistu, jenž pravou klokaní stranu výrazně oživil a během jedenácti utkání nastřádal čtyři „kanadské“ body. Jen křídelník Jan Vodháněl byl v tomto ohledu s bilancí 3+2 lepší. Útočníci? Dvougólový Ibrahim Keita, jinak nula. Jakub Nečas nic, Michael Ugwu nic, zraněný David Puškáč to samé. Sehnat v zimě forvarda je priorita.

„Až na poslední utkání s Ostravou určitě musíme dobře hodnotit aspoň domácí zápasy. Uhráli jsme tam dost bodů, což je fajn pro fanoušky. Ti si to zaslouží. Ale jezdí jich s námi i hodně ven, takže jsou tu dva póly. Venku jsme měli mít o čtyři body víc a hodnotilo by se mi jinak,“ podotkl Havel.

„Když jsem přicházel, moje představa byla uhrát z osmi zápasů devět nebo deset bodů. Máme jich osm. Je to o něco méně, než jsem chtěl,“ bilancoval upřímně trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Pomohlo mu však poslední kolo, kdy prohrály Příbram, Karviná i Opava. „Máme štěstí, že soupeři pod námi málo bodují, takže ten odstup se trošku zvětšil, přitom nejdřív byl minimální. Rozhodně však nej sem spokojený, protože naším cílem je prát se o střední skupinu. A tam nám to trošku ujíždí. Naštěstí nám aspoň Olomouc díky této remíze neutekla,“ dodal k sobotnímu duelu, který měli hosté rozjetý na výhru, ale po chybě brankáře Patrika Le Gianga se do poslední minuty klepali o plichtu.

Dvacet bodů přikovalo Pražany na třináctou příčku, ale horší je pro ně aktuálně fakt, že přijdou o Havla. „Mám informaci, že bych se měl na přípravu vrátit do Plzně,“ potvrdil fotbalista. Přijde s novým trenérem nová motivace a větší šance probojovat se do sestavy místo beka Radima Řezníka či některého z krajních záložníků? „To bych nechtěl komentovat,“ omluvil se Havel.

„Nastoupí v Plzni a pak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ nechal si Klusáček zadní vrátka. V případě, že by se Havel do užšího kádru Viktorie opět neprosadil, rád ho přivítá zpátky v Ďolíčku.

To platí rovněž například o hráčích, kteří si nevybojují místa ve Slavii či Spartě. „Je to varianta, výhoda Bohemky je, že jde o pražský klub. Řada hráčů si radši vybere zůstat doma než někam dojíždět. Tohle je naše plus," zadoufal kouč, jenž tým převzal v říjnu po Martinu Haškovi.