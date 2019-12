První „posila“! Slavia získá Takácse natrvalo, už na něj uplatnila opci | iSport.cz

Lukáš Masopust napřahuje ke střele, která po přezkoumání videem znamenala gól do sítě Českých Budějovic • Pavel Mazáč / Sport

Lukáš Masopust se raduje ze své trefy do sítě Českých Budějovic • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalisté Slavie slaví gól Vladimíra Coufala do sítě Českých Budějovic • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalisté Slavie se radují z gólu do sítě Jaroslava Drobného • Pavel Mazáč / Sport

Ladislav Takács přestoupil do Slavie • Pavel Mazáč (Sport)

První zimní posilu hlásí pražská Slavia – i když už ji v kádru měla. Klub z Edenu nečekal do pátku, do kdy se musel definitivně vyjádřit, a kupuje z Mladé Boleslavi záložníka či obránce Ladislava Takácse. Ten slávistický dres oblékal na podzim díky hostování. „Mohu potvrdit, že Slavia uplatnila na Takácse opci,“ uvedl pro server iSport.cz majitel mladoboleslavského klubu Josef Dufek. Cena? Zhruba 26 milionů korun.

Třiadvacetiletý hráč zaujal v pěti ligových zápasech i dvou startech v Champions League natolik, že se slávisté rozhodli mít ho ve Slavii nastálo. Prokázal platnost jako alternativa za Tomáše Součka v roli defenzivního záložníka, ale ještě víc coby stoper. Ve slávistické hierarchii přeskočil při zranění Davida Hovorky Michala Frydrycha a od začátku nastoupil i v závěrečném utkání LM v Dortmundu.

Slavia - Karviná: Stanciu kroutil parádní míč na hlavu Takácse, ten rozvlnil síť za Pastornickým, 1:0

Odměnou mu teď bude smlouva ve Slavii. „Jsem rád, že se další hráč z Mladé Boleslavi dostal do klubu takových kvalit,“ řekl Dufek, z jehož týmu postupně do Vršovic odešli už odchovanec Jan Bořil a také Ondřej Kúdela. „Dokládá to, že umíme produkovat dobré hráče. Když dostanou takovou šanci, chceme jim za rozumných podmínek umožnit odejít za lepším,“ dodal mladoboleslavský boss.

Ve hře o červenobílý dres je i talentovaný Patrik Hellebrand ze Slovácka, objev podzimní sezony. V tomto případě má údajně o jeho přesun do Prahy za částku kolem 25 milionů korun eminentní zájem hradní kancléř Vratislav Mynář. Ten je napojen na šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka i Slovácko, jemuž neformálně vypomáhá. Hellebrand na podzim zasáhl do jedenácti utkání a vstřelil jeden gól.