Vodháněl ve stopách Dočkala? Čiperu z Bohemians láká Philadelphia | iSport.cz

Odletí Jan Vodháněl místo na soustředění do Turecka do Ameriky

Není to tak dávno, co po fotbale chodil na noční šichty do Škodovky, aby se uživil. Teď se o Jana Vodháněla podle informací iSport.cz zajímá Philadelphia Union. Klub ze zámořské MLS, kde loni hrál sparťanský záložník Bořek Dočkal. O křídelníka Bohemians, jenž zažívá svoji nejpovedenější ligovou sezonu, údajně stojí i jablonecký boss Miroslav Pelta.

V zelenobílém dresu utrápených Bohemians vyčnívá. Jan Vodháněl baví rychlostí, drzostí a vytříbenou levačkou, k třem ligovým gólům na podzim přidal dvě asistence. Jeho formy si všimli i za Atlantikem: do Ďolíčku přiletěla nabídka z Philadelphie. V zákulisí se mluví o sumě 700 tisíc dolarů (přes 16 milionů korun).

„Bohemians by ale chtěli víc,“ říká zdroj iSport.cz, který má k vršovickému klubu blízko. „Klokani“ by se rádi dostali nad milion dolarů. Svého klenotu se nechtějí jen tak vzdát, zatím se s ním počítá i do letadla pro zimní soustředění v Turecku.

Vodháněl odjakživa platil za výjimečný talent, jenže ho brzdily soukromé trable. Jeho rodiče měli problémy s alkoholem, takže se o sebe musel postarat. Aby se uživil, přibral si k fotbalu noční směny v nářaďovně boleslavské automobilky. „Velká zkušenost do života. Když teď vidím, jak se dají peníze vydělat… Fotbal se s normální prací nedá srovnat,“ říkal letos v zimě.

Dvakrát byl na stáži v Dortmundu, brzy může do ciziny nakouknout zase. Pokud by mu Philadelphia vyšla, v Major League Soccer by se mohl potkávat s reprezentačním útočníkem Zdeňkem Ondráškem (Dallas).

Pak tu jsou ještě české varianty. Po říjnovém zápase Bohemians na Letné se měl na Vodháněla ptát sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický, ale jeho zájem brzy opadl. Teď kolem dvaadvacetiletého čipery krouží Jablonec, který bude na jaře hrát o vstupenku do evropských pohárů. V tomto případě platí totéž, co pro Philadelphii: aby Vodháněla získal, musí uspokojit finanční nároky Bohemians.