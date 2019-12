Velký fanouškovský průzkum: Sparta dál vládne, Slavia sílí, potíž je v sudích | iSport.cz

Co si myslíte o projektu VAR? • Sport

Herní dominance a úspěchy na domácí i evropské scéně rozšířily v posledních letech řady slávistických fanoušků. Nejpočetnější armádu věrných příznivců rozloženou do většiny krajů Česka nicméně mají i přes výsledkové klopýtání a trenérské veletoče nadále jejich sparťanští rivalové. I to vyplývá z výsledků výzkumu agentury SANEP pro deník Sport. Stejně jako to, že rozhodčí ve FORTUNA:LIZE se nyní těší důvěře jen pětiny fanoušků, nejuznávanějším ligovým hráčem je Tomáš Souček a nejdůvěryhodnější fotbalovou osobností Pavel Nedvěd.

Dominují v lize, výborné zápasy odehráli i mezi evropskou elitou a dopad to má i na to, kolik lidí se nyní hlásí k jejich červenobílé armádě. Fotbalová Slavia rozšířila šiky fanoušků nejen v Praze, ale i v dalších krajích.

Hned v 9 ze 14 regionů patří mezi TOP3 prvoligové kluby podle počtu příznivců. Přitom před třemi roky ve stejném výzkumu agentury SANEP slávisté zabodovali jen v pěti krajích. Více o tomto průzkumu ZDE>>> Nově jsou nyní mezi elitou ve středních Čechách, v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji a také na Vysočině.

I přes tento vzestupný trend však zůstává klubem s největší fanouškovskou základnou vcelku jednoznačně pražská Sparta. Její příznivci sice nerostou, ale ani neubývají, čímž svému klubu prokázali svým způsobem nebývalou oddanost. Přežili Stramaccioniho letenské řádění a ani následné tápání pod trenéry Zdeňkem Ščasným či Pavlem Hapalem je neodradilo od životní lásky k modré, červené a žluté barvě.

Sparta má nejpočetnější fanouškovskou základnu hned ve čtyřech krajích (Praha, Středočeský, Karlovarský, Královéhradecký) a mezi trojkou co do počtu příznivců je ve 12 regionech. Jen Zlínsko a Olomoucko nepatří mezi sparťanské bašty. A právě hanácká metropole a okolí je také jedinou částí Česka, kde je podle online průzkumu už více slávistů oproti jejich největším rivalům.

Pozici třetího nejoblíbenějšího klubu si pak ve FORTUNA:LIZE dál přesvědčivě drží plzeňská Viktorka. Ta je vedle pražských „S“ také jediným týmem, který co do fanouškovského zásahu jednoznačně přerůstá hranice svého regionu. Limberský a spol. se dokonce hned ve čtyřech krajích umístili nad Spartou i Slavií. Že se jim to podařilo v Plzni a okolí nepřekvapí. Ale více fanoušků mají i v ústeckém a jihočeském regionu a také na Vysočině, která se po sestupu Jihlavy z prvoligových klubů nejvíce hlásí právě k červenomodrým barvám.

Když pak měli respondenti vybrat ligové fotbalisty, kteří jim v současnosti nejvíce imponují, skončilo to podle očekávání slávistickou přesilovkou. V elitní desítce je hned šest jmen z Edenu v čele s Tomášem Součkem.

A konečně – na který zápas se během sezony těší nejvíce fanoušků? Ani tady výsledek nepřekvapil. Derby Sparta – Slavia je jednoznačně tím největším zápasem. Bitvy obou pražských rivalů proti Viktorii Plzeň, které byly v minulosti občas nazývány „zápasem sezony“, skončily s odstupem na dalších místech.

Sparta je také fanoušky považována za historicky nejúspěšnější český klub. Slavia skončila druhá, pomyslná třetí pozice patří dalšímu pražskému klubu - Dukle. Ta prožívala slavné doby na domácí i na evropské scéně v 60. - 80. letech minulého století, kdy byla mimo jiné i dvakrát v semifinále evropských pohárů (PMEZ 66/67 a PVP 85/86).

Sudím nevěří, Nedvědovi ano

Exkluzivní průzkum ale nezkoumal jen fanouškovskou podporu jednotlivým prvoligovým klubů. Zajímalo nás i to, nakolik je FORTUNA:LIGA pro diváky atraktivní ve srovnání se zahraničními soutěžemi. A výsledek může české kluby těšit: pro téměř 60% příznivců zůstává tuzemská liga důležitější než Premier League, bundesliga či Serie A.

Na druhou stranu na vavřínech by vedení fotbalu rozhodně usínat nemělo. Fanoušci totiž vidí i řadu problémů. Na stadionech F:L by se podle nich měla zlepšit především bezpečnost, pořadatelská služba i kvalita občerstvení. Když se pak měli dotázaní zamyslet nad tím, co českému fotbalu škodí nejvíce jako celku, zásadní problémy spatřovali v důvěryhodnosti fotbalových soutěží a v kvalitě rozhodčích.

Víc než 43 % procent dotázaných si myslí, že český fotbal napříč soutěžemi se nadále potýká s korupčními praktikami a s ovlivňováním výsledků. A jelikož sudím méně či více nedůvěřuje dokonce přes 62 % dotázaných, je vcelku jasné, že jde o spojené nádoby.

Naopak nejdůvěryhodnější osobností českého fotbalu je Pavel Nedvěd před legendárním trenérem Karlem Brücknerem a fotbalovým internacionálem a komentátorem deníku Sport Ladislavem Vízkem.

JAK PROBÍHAL VÝZKUM

Exkluzivní internetový CAWI on/offline průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 3.–9. prosince 2019 na 14 reprezentativních vzorcích (celkem 12 684 dotázaných ve věkové kategorii 18+ let). Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 37 211 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +– 2,5 procentního bodu. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.