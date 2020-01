Slavia loví talent. Do Olomouce posílá miliony za teenagera a odmítá čekat | iSport.cz

V Olomouci je veselo. O domluveném přestupu záložníka Jakuba Plška do maďarského Puskás FC už deník Sport informoval, stejně jako o stále se zvyšujícím zájmu kazašského Kajratu Almaty o obránce Václava Jemelku. Ale to není vše, v posledních dnech svou pozornost na Andrův stadion upřela i Slavia, která nabízí cca dvanáct milionů korun za devatenáctiletého stopera Davida Zimu. Byť mladý talent v lize teprve začíná, mistr by ho chtěl zabudovávat do své sestavy už během jara. Pro koho by Zimův příchod mohl znamenat konec? A přestup jakého mladíka do Edenu se naopak zadrhnul?