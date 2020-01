Kozel je novým trenérem Baníku! Klub za něj zaplatil téměř milion | iSport.cz

Po čtyřech dnech od konce kouče Bohumil Páníka zná Baník jméno jeho nástupce. Potvrdily se dřívější informace webu iSport.cz o největším favoritovi na uvolněnou pozici, protože novým trenérem se stal Luboš Kozel. Byť ostravský klub ještě nedávno jednal i s Martinem Haškem, nakonec se domluvil s FAČR na uvolnění Kozla, jenž vykonává funkci trenéra reprezentace do 19 let. Baník za něj zaplatí 950 tisíc korun, součástí dohody je, že 48letý kouč dojede s českými mladíky březnovou kvalifikaci na EURO 2020. Asistenti budou Ivan Kopecký a Radek Slončík.

V pátek kolem půl druhé dorazil na zrekonstruované Bazaly černý Range Rover sportovního ředitele Marka Jankulovského, ze kterého vysedl i Luboš Kozel s Ivanem Kopeckým. Po chvíli dorazil i druhý nový asistent Radek Slončík.

Následovala první porada s realizačním týmem, oficiální představení, focení. A to bylo vše, protože nový trenér odmítl mluvit s médii, rozhovor poskytne až při pondělním začátku přípravy.

„S příchodem Luboše Kozla vstupuje Baník do nové etapy své existence,“ uvedl v prohlášení pro klubový web sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski. „V ní by měl Baník stále více těžit z mohutných investic, které vložil, vkládá a nadále bude vkládat do rozvoje vlastní mládežnické akademie. Věříme, že Luboš Kozel je trenérem, který dokáže postupně vznikající mládežnický potenciál Baníku využít a vytvořit silný a úspěšný tým, který bude tyto cíle plnit,“ dodal.

Dlouhý příběh je u konce, protože Ostravští Kozla kontaktovali už v létě. Tehdy však ještě nedošlo k dohodě jako teď, kdy za něj FAČR od Baníku dostane 950 tisíc korun jako kompenzaci.

„Baník je historicky velmi významná značka a dneska už zase velmi vážený klub. Za poslední dobu udělal veliký progres z hlediska budování infrastruktury a je dnes zajímavou značkou pro každého trenéra. Mě navíc oslovilo i přímé a seriozní jednání pana majitele i ostatních zástupců klubu. Takže jsem rád, že to takto dopadlo,“ uvedl Kozel krátce po podpisu smlouvy.

Na práci v novém klubu se velmi těší. „Podmínky, které dnes v Baníku jsou, jsou ideální k tomu, abychom dokázali pracovat dobře a z mužstva dostat jeho maximum. Mým přáním je dostat Baník do boje o evropské poháry, pokusit se pozměnit herní styl a samozřejmě postupně do týmu začleňovat mladé baníkovské talenty. Vím, že zde dorůstá generace velmi talentovaných fotbalistů, kteří se jednou mohou stát velmi platnými hráči Baníku. K tomu bych jim chtěl pomoci.“

Kozlovo angažování bylo ještě v posledních dnech nejisté, proto byli Slezané stále v kontaktu i s Martinem Haškem. Nakonec se ale vedení klubu dohodlo s představiteli FAČR, aby trenéra reprezentační devatenáctky uvolnili.

„Můžeme potvrdit, že došlo k dohodě mezi vedením FAČR a FC Baník Ostrava o uvolnění Luboše Kozla pro potřeby ostravského klubu. O nástupci Luboše Kozla u reprezentačního výběru do 19 let chce mít asociace jasno v horizontu nejbližších týdnů,“ uvedl ředitel komunikace FAČR Michal Jurman. „Luboši Kozlovi děkujeme za vykonanou práci u národního týmu do 19 let a jsme rádi, že součástí dohody s ostravským Baníkem je i fakt, že trenér Kozel absolvuje ještě se svým reprezentačním výběrem březnovou elitní fázi kvalifikace EURO 2020 v Nizozemsku,“ dodal.

Nástupcem Luboše Kozla u reprezentační devatenáctky by se měl po elitní fázi kvalifikace stát Jan Suchopárek, který dosud vedl výběr U18.