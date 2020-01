Profil mladíka, kterého chce Slavia. Čím Zima vyniká a kde má slabinu? | iSport.cz

Kdo je devatenáctiletý mladík David Zima, za kterého Slavia nabízí Olomouci částku okolo půl milionu eur (cca 12 milionů korun), přestože v lize odkopal jen dva zápasy? Inteligentní flegmatik, student gymnázia, syn bývalého extraligového hokejisty, kopie Romana Hubníka, ale i kluk, jemuž příliš nevoní posilovna. Deník Sport přináší detailní pohled do zákulisí života talentovaného stopera a reprezentanta do dvaceti let, jemuž se během pár dní může celý život obrátit vzhůru nohama.