Výprodej v Liberci zatím nehrozí. Hoftych cílí na útok, jak zapadne Hromada? | iSport.cz

Alexandru Baluta bude hájit liberecké barvy, Slavia ho pustila do Slovanu na hostování • Jaroslav Appeltauer

Výprodej v Liberci? Zatím se nekoná, i když podle slov trenéra Pavla Hoftycha kolem některých hráčů zájemci krouží. Kádr Slovanu doteď opustil pouze slávistický Oscar, s čímž se počítalo dlouho dopředu. Jinak ticho. Klub navíc rychle sehnal za šikovného Liberijce náhradu v podobě Jakuba Hromady, který by měl pomoct ztrátu tvůrce hry eliminovat. Severočeši ale řeší i další příchody a to rovnou na přestup. Pokud se podaří jednání dotáhnout, na severu už další posily hledat nebudou.

Kdyby v lednu neřešili U Nisy trávníkáři napadlý sníh a o patro výš manažeři hráčské odchody, nešlo by snad ani o pravou libereckou zimu. Zatímco první problém letos přetrvává, druhý klub řešit (zatím) nemusí. Nikdo kromě Oscara (21) nezmizel, vedení navíc loví v kádru Slavie. Na hostování přivedlo do konce sezony Jakuba Hromadu, na přestup chce bosenského mladíka Imada Rondiče (20) a také Jana Kuchtu (22), kterého modrobílým doposud Pražané pouze půjčili na dobu určitou. Jak situaci okolo kádru vnímá trenér Pavel Hoftych?

Hned k věci, jak vypadá kádr Slovanu první den přípravy?

„Jsme rádi za příchod Jakuba Hromady a doufáme, že naváže na výkony před zraněním. Jde o pracovitého hráče, hodí se nám přesně jako alternativa za Oscara. Momentálně se Slavií vedeme ještě diskuzi o příchodu Imada Rondiče na přestup. Absolvoval s námi fyzické testy, ale jednání ještě nejsou doladěná. Nechci předbíhat. V neposlední řadě bychom chtěli, aby se u Jana Kuchty změnilo hostování na trvalý přestup. Má potenciál, aby byl stabilním hráčem Slovanu. Momentálně máme jinak kádr, včetně dvou hráčů z dorostu (Radim Černický a Kristian Michal), plný."

Další posily tématem nejsou?

„Znovu se k nám připojil Achmed Alibekov, který měl na konci podzimu zdravotní problémy. Kádr je jinak početný a konkurenceschopný. K dalším příchodům sáhneme jen v případě, že by někdo odcházel. Máme v týmu 24 hráčů, do jara budeme vstupovat s 20. Uvidíme, jestli se během ledna někdo pohne směrem ven, na případný odchod bychom reagovali."

Už jste to nakousl, registrujete zájem o některé hráče?

„Ten je vždycky, ale platí jen ukázaná, jinak není co řešit. Z role trenéra není úplně moje parketa, abych řešil odchody, ale vím, jak se věci mají. Denně je se sportovním ředitelem Zdeňkem Koukalem probíráme. O některé hráče se kluby zajímají, ale nic není ve finální fázi. Každopádně víte, jak to ve fotbale chodí... Situace se může změnit ze dne na den.“

Nejčastěji se mluvilo o konci nejlepšího střelce Romana Potočného.

„Máme v týmu hráče, kterým v létě končí smlouvy. S některými vedení míří ke shodě a s některými zase ne. Každý má právo volby, jsme profíci. Roman pokračuje s týmem, ve středu odlétáme na Kypr a je v nominaci. Víme, že o něj je zájem, někdo může ze soustředění odletět a jiný zase přiletět. Poty si na podzim vystřílel dobré jméno, pomohl mužstvu důležitými góly. Uvidíme, co bude dál."

DOSAVADNÍ ZMĚNY VE SLOVANU Příchody: Jakub Hromada (hostování ze Slavie).



Odchody: Oscar Dorley (konec hostování ze Slavie), Bojan Dordič.



V jednání: přestup Imada Rondiče ze Slavie, přeměna hostování Jana Kuchty ze Slavie na přestup.

Vážíte si, že vám tým zůstal pohromadě? V Liberci nebyla taková situace zvykem, pokračují i tři hostující hráči ze Slavie.

„Určitě je to dobře. Obecně spolupráce se Slavií je pro obě strany prospěšná... Jako Liberec se snažíme, abychom mohli dlouhodobě pracovat s hráči, o které Slavia aktuálně nestojí. Příkladem budiž Matěj Chaluš, jenž k nám přišel na přestup a udělal za podzim z mého pohledu velký progres. A že nikdo z klíčových hráčů kromě Oscara neodešel? Pro trenéra skvělá věc. Zase na druhou stranu co není dnes, může být za čtrnáct dní... Jako trenéři jsme se však s hráči za půl roku seznámili, trvá trochu déle, než je poznáte v krizových situacích. Tým ukázal ke konci roku velký potenciál a věřím, že na něj navážeme."

Chybět ale určitě bude Oscar, který byl platný na obou polovinách hřiště.

„Osky je velmi dobrý fotbalista. Hlavně díky akčnímu rádiu a schopnosti odebírat míče. V závěru podzimu byl vynikající, ale je potřeba říct, že během některých zápasů okolo doby zájmu Slavie i Manchesteru City psychicky vypadl ze hry. Byl prakticky nepoužitelný a tenkrát jsme si s tím uměli jako klub poradit. Ve středu hřiště máme alternativy a doufám, že na Oskyho práci naváže právě třeba Kuba Hromada."

Takže věříte, že převezme roli tvůrce hry?

„Věřím, ale na středu máme typologicky různé hráče. Breite, Mara, Alibekov také ukázal i na tréninku, že má velmi dobré momenty, dál Nešický, Hromada, Beran a Baluta. Umíme si představit, že bychom hráli v určitých zápasech i 4-4-2. U Jakuba je těžké cokoliv předvídat, protože rok laboroval se zraněními. Ale má obrovskou touhu a motivaci. Fotbalista je, umí běhat, agresivitu má taky... Určitě by mohl být třeba ten, který Oscara nahradí."

KÁDR SLOVANU NA ZAČÁTKU ZIMNÍ PŘÍPRAVY Brankáři: Filip Nguyen, Milan Knobloch, Lukáš Hasalík, Olivier Vliegen



Obránci: Michal Fukala, Matěj Hybš, Matěj Chaluš, Taras Kačaraba, Ondřej Karafiát, Jan Mikula



Záložníci: Achmed Alibekov, Michal Beran, Radim Breite, Martin Koscelník (hrál i na beku), Tomáš Malinský, Kamso Mara, Aleš Nešický, Jan Pešek, Roman Potočný, Jakub Hromada (host.)



Útočníci: Alexandru Baluta (host. - hrál v záloze), Dominik Gembický, Jan Kuchta (host.), Petar Musa (host.), Kanghyun Yu

Pozn.: Vytučnění hráči patřili na podzim do základní sestavy, místo Oscara Radim Breite

Přestup Jana Kuchty by Slovanu mohl v budoucnu pomoct, že? Jediný útočník patřící klubu je Korejec Yu se třemi ligovými starty.

„Kuchtič má potenciál, takový je příběh. Vím to, měl jsem ho v nároďáku. Typově mi připomíná Matěje Pulkraba, kterému se v Liberci dařilo. Každopádně potřebujeme, aby nám ukazoval pravidelně hru ze zápasu v Karviné. Zatím na tento výkon nedokázal navázat i třeba proto, že se zranil a vypadl z kondice. Potřebujeme ho dostat pod vlastní křídla. Chceme, aby patřil Slovanu. Pak už je na mně, abych na něj vytvořil tlak a trefoval ho do citlivých míst. Tak aby předváděl za mužstvo, co v něm je. Umí dávat góly, běhá a je i dostatečně agresivní. Vím, kde má slabá místa a budu na ně cílit."

I s ním máte v kádru hned čtyři hostující hráče. Jak se trenérovi pracuje, když je vlastně zlepšuje pro jiný tým?

„Nás, trenéry, těší, když se hráč vyvíjí. Ať už je klubu, nebo ne. Třeba Petaru Musovi se povedlo v posledním půlroce ukázat potenciál... Rádi hráče posouváme a to, že nám nepatří, je druhá věc. Musíme ale i tak udělat maximum, aby Petar s Alexem Balutou navázali na výkony z podzimu a týmu co nejvíc pomohli. Pokud není situace taková, že máte v kádru 80 % hráčů na hostování, nevidím v ničem problém. Ale určitě jsem rád, že například Matěj Chaluš patří Liberci. A o to stejné se teď snažíme i u Jana Kuchty."

Cíle do jara zůstávají stejné?

„Mám jeden soukromý cíl, ale ten si nechám pro sebe. Z hlediska týmu nechceme mít v zápase výkyvy. Jednou zahrajeme hrozný poločas, podruhé zase skvělý. A máme také výpadky třeba na 20 minut. Hodně záleží i na hráčích, v některých zápasech by měli naše pokyny umět trochu víc ukočírovat. Rádi bychom udrželi střeleckou potenci a energii včetně rychlého přechodu do útoku. Zároveň se musíme vyvarovat elementárních chyb v obraně, byli jsme totiž schopni dostat gól i z nešance soupeře. Chceme, aby lidé v Liberci viděli, že mužstvo někam směřuje. A chceme se poprat i o kvalifikaci Evropské ligy ať už v lize, nebo poháru."