Rosického těší zájem o mladé, chce druhé místo. Co Kanga a Mandjeck? | iSport.cz

Fotbalistům Sparty začala v pondělí zimní příprava. Aktuálně čtvrtý tým FORTUNA:LIGY se během ní vydá na soustředění do Španělska, v úvodu se ale budou Letenští tvrdě věnovat fyzické kondici. „Hráčům se to asi moc líbit nebude, ale je to jasná nutnost. Snad se vše povede a bude to ku prospěchu věci,“ uvedl na tiskové konferenci sportovní ředitel Tomáš Rosický. Ten promluvil také o tom, jak to vypadá s návratem Bořka Dočkala a dalších dlouhodobých marodů, cíli pro jarní část sezony, situaci kolem Guélora Kangy, ale i zapojení mladíků Adama Karabce, Jana Fortelného a Matěje Polidara do přípravy A týmu.

O cílech Sparty pro jaro…

„Cíl je jednoznačný. Druhé místo a triumf v poháru.“

O nárocích na trenéra Václava Jílka…

„Už měl dost času hráče poznat. Prioritou pro nás zůstává vyvíjení systému a organizace hry. Směrem do ofenzivy problém nebyl, ale hrozně moc gólu jsme inkasovali. Konkrétně je pro mě také důležité, abychom měli mnohem větší tlak na míč. A to nejen při presinku na útočné polovině, ale i na obranné. V tom máme veliké rezervy a je to důležitý atribut, ve kterém musíme být mnohem lepší.“

O změnách v kádru…

„Hodně věcí je v jednáních. Někteří hráči budou v zimě hrát o novou smlouvu, jiní nás třeba opustí v létě. Uvidíme také, co se stane do přestupního termínu. Poprvé, co jsem ve funkci, tak je o naše mladé a mladší hráče zájem ze zahraničí. Je to pro mě znak toho, že cesta, kterou jdeme, je správná. Neříkám, že máme jasné nabídky, ale dříve nebyla ani poptávka. Je vidět, že někteří rostou a dělají pokroky, viz Sáček, Hašek, Hložek a další…“

O zapojení dorostence Adama Karabce do přípravy áčka…

„Je to velmi talentovaný hráč. Vzestup je u něho jasně vidět už jen v tom, že z U16 přešel k U19 až do béčka. Podobnou zkušenost máme s Adamem Hložkem. Když by to šlo u Karabce stejnou cestou, nezlobili bychom se, ale uvidíme, jak to bude zvládat. Je to mladý kluk a musíme dávat pozor na jeho zátěž. Nemám strach o to, jak to bude zvládat fotbalově, ale fyzicky. Musí se v těchto aspektech dovyvinout. Příležitost dostane, ale musíme být i opatrní.“

O Janu Fortelném a Matěji Polidarovi…

„Jsou to mladí hráči, se kterými počítáme do budoucna. Je důležité, aby je trenéři poznali a i oni aby poznali tým.“

O Guéloru Kangovi…

„Momentálně nejsme blízko ani prodloužení smlouvy, ani prodeji. Má kontrakt do léta, tak uvidíme, jak se to vyvine dál.“

O Georgesi Manjeckovi...

„Nemá od nás momentálně nabídku na prodloužení smlouvy. Vše bude mít nějaký vývoj a uvidíme, jak to dopadne.“

O postu stopera a zájmu o Lukáše Huška…

„Stoper je určitě jedna z pozic, kam se díváme. Co se týče Huška, tak jsme s Leicesterem v jednání a snad by to mělo dopadnout. V úvodu se ale připojí k B týmu. Je velmi zajímavý směrem do budoucna.“

O dlouhodobých marodech…

„Václav Kadlec stoprocentně začátek jara nestihne. Je po strašně těžkém zranění a bude muset opatrně přidávat. V rehabilitaci je také Filip Panák. Oba běhají, ale bude záležet, jak budou časem reagovat na zvýšenou zátěž. Bořek Dočkal má k týmu mnohem blíže, všichni bychom si jeho návrat přáli, už jenom kvůli jeho profesionalitě a zkušenostem. Máme plány A, B a C, tak uvidíme, jak to dopadne. Ve Španělsku by se mohl částečně připojovat k týmu. Jestli stihne start jara, to nevím. Jenom si přeji, aby se kdykoliv vrátil. Důležité bude, jak zvládne reagovat na prudké změny směru při zátěži. Na dobré cestě je Václav Drchal. Je na hřišti s míčem. Chybí mu poslední vyšetření. Pak by se měl zapojit do plného tréninku.“

O nabité termínové listině na příští sezonu...

„Tím, že jsem byl zvyklý operovat v Anglii, kde je kalendář neúprosný, termínovou listinu neřeším. Zajímá mě, jak hraje tým. Poradit si s náročným programem je úděl fotbalových profesionálů.“