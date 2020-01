Klokani bez posil, ale i bez marodů: Byli jsme úplně rozbití. Gólman na odchodu | iSport.cz

Když za celý podzim neodehráli ani minutu nebo maximálně půl hodiny, dají se považovat za posily? I tak možná v Ďolíčku uvažují. Obrovská marodka, která „klokany“ v posledních měsících (a letech) trápí, se začíná vyprazdňovat. Útočník David Puškáč už trénuje naplno, stoprocentní zátěž mají co nevidět snést i bek Martin Dostál a záložník Vladislav Ljovin. Všichni v letošním ročníku dohromady nasbírali 26 ligových minut. Teď mají šest týdnů na to, aby se vrátili do ligové formy. Co nevidět by mohli bez úlev trénovat i Lukáš Pokorný a stálice David Bartek.

Úplně nová tvář na prvním tréninku nebyla žádná, ale vyhlédnuto ve Vršovicích mají – chtějí hrotového útočníka do základní sestavy a ještě jednoho hráče. „Bavili jsme se s vedením klubu, nějaké hráče máme vytipované a věřím, že by se to mohlo vyřešit během tohoto týdne,“ říká trenér Luděk Klusáček. Do záložní řady se mluvilo třeba o příchodu Lukáše Holíka z pražské Dukly, čeká se i, jak dopadne zužování kádrů pražských S.

Rýsují se také odchody. Milana Havla si z hostování stáhla Plzeň. Jana Vodháněla sice klub chce udržet, ale sám záložník touží vyrazit do Pensylvánie za svým americkým snem. „Jednoznačně mám zájem, protože si nemyslím, že taková nabídka nechodí dvakrát do roka. Doufám, že se to nějak dohodne, protože by to pro mě byla obrovská příležitost,“ svěřil se záložník. Trenér ho ale krotí: „Myslím, že se na zahraniční angažmá potřebuje připravit, ještě není úplně hotový, jak fotbalově, tak mentálně.“ Záležet samozřejmě bude i na finanční kompenzaci, která by z Philadelphie přišla. Nabídku přes milion eur by zřejmě skromný klub odmítal jen těžko.

A zužovat se bude brankářská sestava. Trojice Patrik Le Giang, Tomáš Fryšták a Roman Valeš je podle trenéra „přepych“ a Fryšták měl už v létě slíbeno, že se může vydat na další štaci. „Dostal souhlas, aby si hledal angažmá. Pokud k tomu nedojde, bude se s námi připravovat, ale má možnost odejít,“ potvrzuje Klusáček. Ve hře jsou dlouhodobě Teplice, ale zájem je i z britských ostrovů.

Klusáček už u Botiče působí podruhé, přesto poprvé vede mužstvo v přípravě. Ani ne měsíc a půl, ale i tak dost času, aby mužstvu vtiskl svou fotbalovou představu.

„Těším se na to, protože se nám vůbec nepodařilo ustálit sestavu, v první fázi hlavně vinou zranění, pak přišla i kolísavost formy. Nebyl čas a prostor, pořád se o něco hrálo. Podzim jsme dohrávali úplně rozbití, bylo nás akorát a někteří hráči nastupovali se zdravotními problémy, pod prášky, bez odpovídajícího tréninku… V přípravě se můžete zaměřit na výkon, ne na výsledky. Věřím, že se nám povede zabudovat nějaké mechanismy, které by nám na jaře mohly pomoct k lepším výsledkům,“ vyprávěl po první dávce v tréninkovém areálu v Uhříněvsi.

Primárním zelenobílým cílem zůstává záchrana. A pokud možno s menšími nervy než v posledním ročníku, když baráž odvrátil kapitán Josef Jindřišek v poslední minutě nastavení nadstavbového zápasu s Opavou. Před poslední várkou deseti kol základní části jsou Bohemians třináctí, navíc hned na úvod „jara“ hostí Slavii. Pokud by snad chtěli pokukovat po prostřední skupině, napoví další kolo „Důležitý bude zápas v Liberci,“ ví Klusáček. „Škoda, že to nedopadlo v Olomouci, tam to byl souboj s přímým konkurentem,“ připomíná ztracené vedení a remízu 1:1.

Do startu jarní části Fortuna ligy ale ještě zbývá dost času, mezitím Bohemians čekají jak zápasy Tipsport ligy, tak soustředění Turecku se zápasy s dánským SonderjyskE nebo ruskou Samarou.