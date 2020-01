Loučení se Škodou. Top hráč i člověk! Do klubu se vrátí, napsal Tvrdík | iSport.cz

Fotbalisté Slavie oslavují vstřelený gól do sítě Teplic • Michal Beranek / Sport

Jeho osmileté působení ve Slavii během několika hodin zřejmě oficiálně skončí. Milan Škoda míří do Ankary, konkrétně do Genclerbirligi, aktuálně třináctého týmu turecké ligy. A v Edenu se s ním po právu loučí jako s novodobou legendou. „Beru ho jako ztělesnění obratu, který ve Slavii proběhl,“ tvrdí jeho bývalý spoluhráč Karol Kisel. „Jedno je jisté – do klubu se vrátí,“ píše na Twitteru šéf Pražanů Jaroslav Tvrdík.

Vzpomenete si na dobu, ve které Škoda do Slavie přicházel? V zimní pauze sezony 2011/12 vyměnil zelený dres Bohemians za ten červenobílý. „Beru to jako odměnu za práci. Jsem šťastný za tu šanci,“ hlásil tehdy útočník. Ligu pak nakonec vyhrál liberecký Slovan, „klokani“ sestoupili a Slavia skončila až dvanáctá.

Ještě ovšem měly přijít i horší časy. O dva roky později červenobílí až do posledního kola bojovali o udržení a v konečném součtu je od pádu do druhé ligy zachránil jeden jediný bod navíc. Škoda za celou sezonu neskóroval, pod vedením Miroslava Koubka (a následně Alexe Pastoora) totiž nastupoval ve středu obrany, kde měl primárně úplně jiné úkoly.

Dost divoké období. Vše se ale otočilo k lepšímu. A nedávnou historii asi není třeba nijak zvlášť připomínat. Dva ligové tituly, dva triumfy v národním poháru i účast v Lize mistrů – to je rychlý výčet úspěchů, na které Slavia s kapitánem Škodou (už zase na hrotu) během posledních dvou a půl let dosáhla.

„Beru ho jako ztělesnění obratu, který ve Slavii proběhl. Táhli jsme to za špatných časů a Milan zažívá i tu řekněme zlatou současnost, na čemž se podle mého sám podílel. Svými góly pomohl k titulům, k pohárům, zahrál si je, strašně mu to přeju,“ říká Karol Kisel, jeho bývalý klubový parťák. „Když Slavia potřebovala, Milan tam byl. Na dobu s ním v kabině vzpomínám rád, protože je to navíc normální, upřímný kluk,“ dodává.

Teď na podzim však Škoda do zahajovací jedenáctky už pravidelně nepatřil, často naskakoval až v závěru jako střídající. A tak když se na začátku roku objevila nabídka z Genclerbirligi, klub se zkušenému forvardovi rozhodl vyhovět. „Dali jsme souhlas, aby dohrál svoji nádhernou kariéru tam, kde bude na své pozici nastupovat do zápasů v základní sestavě,“ napsal na Twitteru předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík.

Škoda v Ankaře dnes podstoupí zdravotní prohlídku, pak by měl podepsat kontrakt na rok a půl. Bude v mužstvu kouče Trpišovského scházet? „Myslím, že ano, nejen jako osobnost, ale i jako útočník. Jen si vezměte, co gólů dal v poslední fázi podzimu, byly to důležité trefy. A musím říct, že podobného hráče v týmu teď nevidím,“ tvrdí Kisel.

Sám má na spolupráci s vytáhlým střelcem jen ty nejlepší vzpomínky. „Kolik gólů já dal jenom díky tomu, že Škoďák vyhrál souboj ve vzduchu nebo na zemi. Typy hráčů jako on jsem měl vždycky rád. Nikdy by nestáhnul nohu ze souboje, vždycky ji tam nechal, aby vyhrál balon, aby pomohl týmu. Bez přehánění říkám: Top hráč a top člověk. Prostě legenda Slavie,“ chválí Kisel.

To potvrzují i reakce slávistických fanoušků, kteří symbolu klubového vzestupu na sociálních sítích hromadně děkují. Za všechny to shrnul šéf Tvrdík. „Nechcete věřit tomu, že se to může stát. Lídr, kapitán, osobnost, přítel. Legenda. Jedno je jisté – do klubu se vrátí. Slavii a Milana Škodu nelze rozdělit,“ naťukal na rozloučenou.

Brzy čtyřiatřicetiletý hráč se v Turecku na prvním zahraničním angažmá kariéry pokusí vstoupit do klubu ligových kanonýrů, k magické stogólové hranici mu schází šest přesných tref. A pak tedy v nějaké nové roli opět Slavia? „Dovedu si představit, že ho rádi uvítají. Dveře bude mít asi vždycky dokořán. A zaslouženě po tom, co udělal,“ uzavírá Kisel.

