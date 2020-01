Jak Baník poprvé trénoval pod Kozlem: aktivní Kopecký i debata se Slončíkem | iSport.cz

Kopecký dostane zřejmě dost prostoru i v sezoně, zvlášť když Kozla čeká v březnu elitní fáze kvalifikace s reprezentací do 19 let. „Známe se z dřívějška. Chtěl jsem asistenta, který už má nějakou zkušenost s hlavní rolí v lize. Splňuje to dostatečně, je to velice pracovitý trenér. A má i dobrou zkušenost lokální, protože působil v Opavě i ve Vítkovicích, dokonce má i start za Baník. To jsou dobré předpoklady pro to, aby mi pomohl,“ vysvětloval Kozel svou volbu.

V černé bundě nejdřív hodně komunikoval s druhým novým asistentem, Radkem Slončíkem, se kterým se dlouhodobě zná. V Maďarsku spolu hráli, společně s rodinami bydleli v jednom domě. Teď na spolupráci navážou. „Bylo to jedno z mých přání, protože Radek vnímá a cítí fotbal jako já. Navíc je tady šéftrenérem mládeže, má s těmi kluky zkušenost. Pro mě jasná volba,“ uvedl.

Možná i díky Slončíkovi se hned do přípravy zapojili čtyři mladí odchovanci, kteří se neztratili ani při závěrečném fotbálku na dvě brány. „Kombinuj, hraj nahoru,“ zněly nejčastější pokyny. To už však musela média areál opustit, realizační tým trénink otevřel jen na prvních pětadvacet minut.

Při hře se jedna jedenáctka postavila do rozestavení 4 – 3 – 3, druhá spíš do 5 – 4 – 1. O nějakém preferovaném stylu však Kozel zatím mluvit nechtěl. „Víte, žádné rozestavení nezaručí úspěch. Velké týmy mění rozestavení i v průběhu zápasů, mě zajímá spíš způsob hry. A tam dávám důraz na konstruktivní rozehrávku, kombinační fotbal po zemi, variabilitu postů.“

Chyběl nemocný Rudolf Reiter, lehce zraněný Ondřej Šašinka se připravoval individuálně v posilovně a Milan Baroš dorazí až dnes. Dame Diop s Carlosem de Azevedem mají dovolen nástup až v pátek, kdy Baník sehraje první utkání v rámci zimní Tipsport ligy proti Prostějovu. Pokud počasí v Ostravě dovolí, duel se odehraje na přírodní trávě areálu Vista. Den nato se pak představí sedmý tým ligové tabulky na půdě polského Zabrze.

„Potřebuju všechny vidět a vyzkoušet si různé způsoby hry,“ naznačil trenér první fázi, než dojde k případnému pohybu v kádru. „Moje filozofie je, že pokud hráči dělají, co je baví, dělají to lépe, než když je to nebaví. Snažím se, aby tréninkový proces nebyl monotónní, aby to bylo soutěživé a živé se snahou se zlepšovat,“ popisoval Kozel.

Jeho předchůdce Bohumil Páník se v pondělí na Bazalech mihnul také, přišel vrátit klubové vybavení a rozloučit se. Začíná nová éra.

TOP podzimní góly Baníku: Diopův obstřel nebo Kuzmanovičova přesnost