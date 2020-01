Z Letné do Ďolíčku? Pulkrab by měl na jaře hostovat v Bohemians | iSport.cz

V ročníku 2017/2018 nasázel v rámci hostování v Liberci Matěj Pulkrab deset ligových branek. Tehdy mu bylo pouhých dvacet let a před sebou měl velkou budoucnost. Pak se ovšem vývoj důrazného útočníka přibrzdil. Hlavní důvod? Chatrné zdraví.

Po návratu na Letnou zvládl bývalý mládežnický reprezentant v minulé sezoně jen šestnáct startů. V polovině března nastoupil proti Sigmě naposledy. Zraněná achilovka ho odsunula na dlouhé měsíce na marodku. Na podzim sice Pulkrab naskočil do jednoho utkání za sparťanskou rezervu, v derby se Slavií dokonce vstřelil gól. Pak se ovšem objevily další trable a opět vynucená pauza.

Zimní přestávka však posloužila tomu, aby se dal sparťanský odchovanec zdravotně definitivně dohromady. V pondělí už proto Pulkrab mohl na Letné zahájit se spoluhráči přípravu na druhou polovinu sezony.

Tu ovšem podle všeho odkope mimo brány Generali Areny. Podle informací portálu iSport.cz by měl vyhlášený bojovník zamířit na půlroční hostování do Bohemians. „Kluby jsou předběžně domluvené. Matěj se bude připravovat se Spartou zhruba dva týdny, následovat by měl přesun do Ďolíčku,“ upřesnil zdroj z hráčova okolí.

Tenhle krok dává smysl ze všech stran. Trenér Václav Jílek má totiž na hrot k dispozici hned několik variant. První polovinu sezony odtáhlo duo Libor Kozák a Benjamin Tetteh. Blízko návratu po zranění kolena je Václav Drchal, jenž během přípravného období bude cílit na pozici útočníka číslo jedna. V kádru pak zůstává i Lukáš Juliš.

Vytížení Pulkraba by tak nemuselo být vysoké. A dvacetiletý fotbalista potřebuje po dlouhé pauze především hrát a nabírat zápasovou praxi. Bohemians se proto jeví jako ideální volba.

Klokani totiž mají dlouhodobě velké problémy se střílením branek, kvarteto Ibrahim Keita, Jakub Nečas, David Puškáč a Michael Ugwu v tomto směru tradiční klub na podzim příliš vpřed neposunulo. Dokázat by to mohl právě Pulkrab. Vedení a členové realizačního týmu Sparty ho navíc budou mít neustále na očích.