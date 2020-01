Plzeňská posila Alvir: Slavia mi nedala šanci, chci být důležitý hráč | iSport.cz

Do tréninku se zapojil i 18letý Šimon Gabriel • Barbora Reichová/Sport

Měl jste ještě jiné nabídky než z Plzně?

„Měl, ale nebylo to ono. Chci se prosadit tady v Česku, protože jsem tu už tři roky a ve Slavii jsem za celou tu dobu nedostal šanci. Hrál jsem až poslední půlrok na hostování v Příbrami, kde se mi dařilo, odehrál jsem osmnáct zápasů a myslím, že dobře. Proto jsem se ocitl v Plzni, kde se chci prosadit taky. Chci zde být důležitý hráč.“

Jak své angažmá ve Slavii, za kterou jste neodehrál jediný soutěžní zápas, vlastně hodnotíte?

„Ve Slavii mi chybělo štěstí, měl jsem hodně zranění. Navíc odešel kouč Šilhavý, kterého nahradil Trpišovský, v klubu se vyměnilo vlastně všechno. Ale to je za mnou. Dostal jsem šanci v Příbrami a ukázal jsem se, chtěl bych poděkovat jejímu trenérovi Nádvorníkovi i pánům Starkům za všechno, co pro mě udělali.“

Mrzelo vás, že vám trenér Jindřich Trpišovský nedal ve Slavii šanci?

„Ano, mrzí mě, že jsem ve Slavii nedostal šanci, hrál jsem jen půl roku za její béčko. Ale Plzeň je s ní srovnatelný klub naprosto ve všem, tak chci dokázat, že na takové úrovni můžu hrát. A pak uvidíme, co bude dál. Možná půjdu jinam, možná tu zůstanu do konce kariéry.“

Stihl jste si už promluvit s trenérem Adriánem Guľou?

„Mluvil jsem s ním, sdělil mi, že mě dobře zná už z doby, kdy jsem hrál za Domžale. A sledoval mě i v Příbrami. Řekl mi, že musím pracovat, že záleží jen na mně, zda se prosadím či ne. Konkurence v týmu je obrovská, takže do toho budu dávat každý trénink a každý zápas všechno. Můžu hrát na křídle i pod útočníkem, jako ofenzivní záložník.“

Těšíte se, že budete hrát opět o nejvyšší příčky?

„Plzeň má výborné hráče, kteří to umějí s míčem, takže si myslím, že pro mě bude snazší hrát tady než v Příbrami. Máme tým na to, abychom vyhráli pohár a v létě se probojovali do Ligy mistrů.“

Co čekáte od zimní přípravy?

„Že budeme sprintovat, hodně běhat. (směje se) A že se dobře připravíme nejen na jaro, ale i na další sezonu, protože zimní příprava je hodně důležitá.“

Brabec na startu Plzeňské přípravy: Zásadní bude, aby změny přinesly výsledky