Milan Škoda se loučí se Slavií: Ta euforie a vášeň… Věřím, že se někdy vrátím | iSport.cz

Milan Škoda by měl podle tureckých médií zamířit do Rizesporu • Pavel Mazáč / Sport

Přestup, o kterém se mluvilo v podstatě celý týden, se v sobotu konečně definitivně „upekl“. Milan Škoda opustil Slavii a zamířil do Turecka, konkrétně do Rizesporu, aktuálně dvanáctého týmu tamní ligy. Na červenobílý dres, v němž strávil dlouhých osm let, ale rozhodně nezanevřel. „Doufám, že ještě někdy dostanu šanci se do Slavie vrátit. Mám vás rád,“ vzkázal fanouškům a bývalým spoluhráčům ve videu, které Pražané zveřejnili na sociálních sítích.

Stal se určitým symbolem vzestupu Slavie. Milan Škoda si v Edenu prošel vším možným, od bojů o záchranu, postu stopera i rozsáhlých finančních problémů se propracoval až ke kapitánské pásce a sladkým úspěchům, na které červenobílí dosáhli v posledních letech.

Teď v téměř čtyřiatřiceti letech míří za novou výzvou, v sestavě kouče Trpišovského totiž na podzim nefiguroval tak často, jak by si sám přál.

„Ahoj, slávisti. Kdyby to bylo možné, tak předstoupím před každého z vás a osobně vám poděkuji za to, jak jste mě ve Slavii přijali. Jak jste se ke mně celou dobu chovali a podporovali mě. Bylo to nezapomenutelných osm let,“ rozloučil se Škoda s příznivci v krátkém videu, které natočil už v Turecku.

„Když vzpomínám na to, jak jsme spolu slavili góly, ta euforie a vášeň, která tam byla… Neskutečné, neskutečné. Za to vám všem chci moc poděkovat. Vážím si toho a doufám, že ještě někdy dostanu šanci se do Slavie vrátit. Protože věřím, že show must go on!“ naznačil, že by se jednou ve Vršovicích opět mohl v nějaké funkci objevit, o čemž už na Twitteru dříve psal i šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Ani na něj Škoda ve svém vzkazu nezapomněl. „Chtěl bych také poděkovat celému vedení v čele s panem Tvrdíkem, celému realizačnímu týmu a v neposlední řadě svým spoluhráčům. Slavii přeji hodně úspěchů, ať všichni držíte při sobě a vážíte si toho, kde teď je. Za vše vám děkuju, mějte se krásně a hlavně, ať jste všichni zdraví. Mám vás rád,“ vzkázal populární „Škoďák“.

Nový dres by poprvé mohl obléknout už ve středu, kdy Rizespor v osmifinále tureckého poháru hostí slavné Galatasaray.