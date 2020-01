Škodovo turecké dobrodružství: změny v nabídce, ptal se na něj i Erdogan | iSport.cz

Milan Škoda by měl podle tureckých médií zamířit do Rizesporu • Pavel Mazáč / Sport

Divokou anabázi v Turecku má za sebou útočník Milan Škoda. Ve středu letěl do Ankary a měl dotáhnout svůj přestup ze Slavie do Genclerbirligi, jenže nakonec se v pátek vpodvečer stal posilou Rizesporu. Co se stalo nebo to, jak se o Škodův příchod zajímal prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan, vylíčil pro iSport Premium hráčův manažer Jiří Stejskal.

V minulosti nevyšly Milanu Škodovi na poslední chvíli přestupy do Kasimpasy, Al Ajnu nebo Maccabi Tel Aviv. Na zahraniční angažmá se útočník, jemuž bude za necelý týden čtyřiatřicet let a který se za osm let stal legendou Slavie, vydává až nyní. Ale i jeho příchod do Rizesporu byl všelijaký, Škoda však nakonec s dvanáctým týmem turecké ligy podepsal smlouvu na rok a půl.

Jak vše probíhalo? Škoda na konci minulého týdne neodcestoval se Slavií na soustředění do Španělska a dostal svolení, aby si hledal nový klub v zahraničí. Smlouvu měl v Edenu sice ještě na půl roku, ale vedení mu i jako vděk za vše, co pro červenobílé vykonal, dovolilo odejít zadarmo. Byl předjednaný jeho transfer do Genclerbirligi, jenže…

„Do Ankary jsme přiletěli ve středu a druhý den ráno mělo začít jednání na základě oficiální nabídky, která byla podepsaná prezidentem a sportovním ředitelem Genclerbirligi. Turecký hráčský manažer, se kterým jsem v tomto případě spolupracoval, mi říkal, že by měl pro Milana ještě další nabídky a že z Rizesporu je opravdu dobrá, ale nic jsem nechtěl měnit,“ popisuje začátek tureckého dobrodružství hráčský agent Jiří Stejskal, který Škodu zastupuje.

Záhy se objevila komplikace. „Večer mi volal manažer, že v půl třetí ráno přijedou