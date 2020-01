Mrtvá ryba Květ. Nohy má na Real, ale hazarduje. A proč končí Zeman? | iSport.cz

Jan Matoušek se proti svému bývalému týmu neprosadil, po zápase si ale měl co říct například s Romanem Květem • Jaroslav Legner (Sport)

Do ligy vtrhl po boku rozjetého kolegy Jana Matouška. Možná trochu v jeho stínu, přesto si i Romana Květa rychle všimly známé kluby, třeba Baník Ostrava. Jenže zatímco 21letý útočník už skoro rok a půl patří Slavii, o rok starší záložník si v příbramském áčku musel sbalit věci a přendat je do šatny béčka. „Musel jsem vyhodit mrtvé ryby,“ říká šéf klubu Jaroslav Starka. Týká se to i Martina Zemana, u něj je ale důvodů víc.