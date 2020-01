Hušek: Leicester byl škola, bránil jsem i Vardyho. Jak bere béčko Sparty? | iSport.cz

Má za sebou báječnou průpravu pro život. Fotbalový i osobní. Devatenáctiletý stoper Lukáš Hušek strávil tři a půl roku v mládežnických týmech Leicesteru, poznal svět velkého klubu i přívětivost hvězd v čele s Jamiem Vardym, kterého jednou hlídal na tréninku. V Anglii získal i vzdělání. „Byla to tam obrovská škola,“ pochvaluje si Hušek cennou zkušenost v rozhovoru pro Sport. V zimě přišel do béčka Sparty, kde se zkusí prosadit. Vize Letenských se mu moc líbí.

Na hřišti ho díky dvoumetrové postavě nepřehlédnete. Vyčnívá. Včera odehrál talentovaný obránce Lukáš Hušek za béčko Sparty první poločas v zimní Tipsport lize proti Mladé Boleslavi (1:1). Vedl si velmi slušně. Po příchodu z Leicesteru je zatím spokojený.

Jak jste do béčka Sparty zapadl?

„Mám výborné pocity. Jsem rád, že jsem se mohl zapojit do přípravy pod panem Kotalem. Je to pro mě další krok, i když jsem se vrátil z Anglie. Ale beru vše pozitivně, protože v Leicesteru jsem se nedokázal probojovat do užšího kádru U23. Díky rodině mám ke Spartě silnější pouto (hrál za ni jeho starší bratr Luboš), i proto jsem rád, že tu můžu být.“

Byla ve hře varianta, že byste se zapojil do přípravy s áčkem Sparty?

„Řešilo se to, ale myslím, že není kam spěchat. Je mi devatenáct, vítám, že začnu s béčkem.“

Bylo těžké udělat rozhodnutí, že se vrátíte do Česka?

„Určitě. Řešilo se ještě pár nabídek ze zahraničí, ale nakonec jsem vyhodnotil, že cesta, kterou teď jde Sparta, mě láká. Chce stavět na českých hráčích. A když je ve vedení pan Rosický, je dobrá šance pro nás, mladé kluky, se zkusit prosadit.“

Sportovní ředitel Tomáš Rosický s vámi příchod řešil?

„Ano. Představil mi svou vizi, že by chtěli tým stavět na mladých a perspektivních českých hráčích. To mě zaujalo asi nejvíc. Plně jsem respektoval, že nejdřív v klubu chtějí, abych se znovu aklimatizoval v českém prostředí a začal v béčku.“

Jak hodnotíte angažmá v Leicesteru?

„Vše hodnotím pozitivně, i když jsem poslední rok v týmu U23 neuspěl. Ale vystudoval jsem tam školu, naučil se jazyk, odehrál jsem okolo padesáti zápasů v kategorii do osmnácti let, kde jsem nastupoval celkem pravidelně. Absolvoval jsem pár tréninků s áčkem.“

Takže v Anglii jste se stihl i vzdělat?

„Ano, je to jako v Česku na úrovni střední školy. Funguje stipendium od klubu, takhle to tam mají všechny týmy do osmnácti let. Jsem rád, že to mám.“

Co fotbalová škola?

„Už pro šestnáctileté nebo sedmnáctileté kluky je tam celodenní práce, když to řeknu trochu špatně. Přijde se v osm hodin ráno a odchází se v pět nebo v šest večer. Jste tam opravdu celý den, nastavení je trochu jiné než v Česku. Byla to tam obrovská škola, tři a půl roku mi dalo opravdu hodně.“

Říkal jste, že jste absolvoval pár tréninků s áčkem. Jaké byly? Fofr?

„Asi si dovedete představit, že s momentálně třetím týmem Premier League je to jízda (úsměv). Ale dá se na to zvyknout. Když přijde takováhle zkušenost jednou za týden nebo i za měsíc, dá vám to obrovskou motivaci do další práce. Vše bylo suprové. Kluci z áčka se nepovyšovali. Vždy, když jsme k nim přišli na trénink, snažili se pomoct, jak jen to šlo. Chtěli, abychom splynuli, aby každý z nás byl jedním z nich. Tempo je samozřejmě o level výš, ale to je jasné. Takovéhle zkušenosti jsou k nezaplacení.“

Jste obránce, hlídal jste na tréninku i Jamieho Vardyho?

„Jednou jo. Ale to byl zrovna po zranění, takže byl takový staženější. Měl jsem výhodu, že nešel moc do náběhů. Ale je to top hráč, tuhle sezonu to znovu potvrzuje. Všichni známe jeho příběh, kdy šel z továrny a během sedmi nebo osmi let se vypracoval v top hráče Premier League. Nemá nos nahoru, snaží se pomoct. Skvělý kluk, skvělý chlap.“

Jaké si kladete cíle pro jaro?

„V béčku je cíl dostat se do baráže o druhou ligu. Tahle vize se mi taky líbí, protože Sparta by měla hrát na vrcholu s áčkem i béčkem. Očekávání jsou velká. A osobně? Pokud by to šlo, rád bych se třeba někdy zkusil zapojit do tréninku s áčkem a v létě pak třeba víc přičichnout k přípravě tam.“

Cítíte, že na vás budou upřena jistá očekávání?

„Já si tlak snažím nepřipouštět. Pokud na mě nějaký bude, budu se s ním snažit vypořádat co nejlíp. Samozřejmě lidi očekávají, že po třech a půl letech v Leicesteru přinesu něco víc. Ale kluci se mi snaží hodně pomoct. Věřím, že dobře zapadnu.“