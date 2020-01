Slavia chce Komličenka: její plán je drahé hostování, Boleslav se brání | iSport.cz

Dohromady to dělá 105 soutěžních gólů v dresu Slavie. To je společný přínos Milana Škody a Micka van Burena pro úřadujícího ligového mistra. 33letý český útočník potřeboval na 91 branek osm let, 27letý Holanďan, který teď odchází na půlroční hostování bez opce do prvoligového nizozemského Haagu za českým útočníkem Tomášem Necidem tři a půl na čtrnáct tref.

Je pravda, že zrovna kvůli gólům si Van Burena ve Slavii nevážili. Trenér Jindřich Trpišovský spoléhal spíš na jeho dynamiku, na schopnost frnknout soupeři, zatížit obranu protivníka siláckým pojetím.

Přesto má Nizozemec v červenobílém dresu jeden exkluzivní zářez. V osmifinále Evropské ligy v minulé sezoně vrátil svou střelou na zadní tyč Slavii naději, že ještě může skóre proti slavnější Seville otočit. A ono se to fakt povedlo, byl z toho postup do čtvrtfinále a zápasy proti Chelsea...

Po lednových odchodech dvou útočníků by Slavia za současných okolností vyrukovala do jarní části soutěže se zbylou dvojicí Stanislav Tecl-Júsuf Hilál. Byť třeba v bahrajnském střelci vidí vedení klubu velký potenciál a věří, že v sobě kloubí vlastnosti komplexního útočníka, taky je pravda, že jeho podzimní přispění je absolutně nulové – tedy patnáct soutěžních zápasů, žádný gól.

A Tecl je na tom jen o nicotný chloupek líp, z patnácti utkání jedna branka. Navíc se složitě dostával z dlouhého zranění kolene.

I když už kdekdo bere téměř za hotové, že s šestnáctibodovým náskokem Slavia zvládne udělat titul s jakýmkoliv hráčem na hrotu, stále žije varianta, že se „sešívaní“ pustí do komplikovaného jednání. Že zkusí přemluvit Mladou Boleslav, aby jim uvolnila Nikolaje Komličenka na hostování.

Středočeši zatím tuhle možnost berou skoro jako urážku. Prý jediný způsob, jak svého kanonýra oželí, je, že ho někdo pořádně vyplatí. Tím je myšlena částka, která začíná někde na sedmdesáti až osmdesáti milionech.

A to Slavia zaplatit odmítá, protože se obává, jak by se Komličenko v jejím herním systému uplatnil. Pak by vyletěla komínem spousta peněz...

Proto dává dohromady plán, jak boleslavského šéfa Josefa Dufka zlomit. Tím by mohlo být na české poměry velmi drahé půlroční hostování, údajně až za deset milionů korun, což je pro vedení Slavie stále mnohem stravitelnější, než rovnou riskovat nevydařený obří nákup.

Je ale pravděpodobné, že takové jednání se bude zdlouhavě táhnout a ani není jisté, jestli se povede zdárně dokončit.

