61 teenagerů v zimní přípravě. Proč je důležité dávat svým nadějím šanci? | iSport.cz

Finanční náročnost? Minimální. Profit? Možná jednou až závratný. K tomu další plusy jako bližší vazba s fanoušky a taky se sponzory. Ligové kluby v zimní pauze berou do příprav ve velkém své mnohdy ještě pubertální naděje, v kádrech jich napočítáte více než šedesát. „Fajn, ale mít dneska v kabině ročníky 2000 je povinnost, žádné wow,“ říká upřímně šéf Dynama České Budějovice Martin Vozábal.

Oprostěte se od alergických reakcí a přiznejme si: i ve velkých evropských ligách, ve slavných týmech hrají důležitou roli chlapci, kteří sotva nabyli právní zodpovědnost za sebe samotné. Ve špičkovém fotbale dávno vznikla rozsáhlá poptávka po skoro ještě dětech, které se umí uplatnit mezi muži. A Česko bylo v tomhle závodě o nejlepší nabízené zboží dosud hodně pozadu…

Osmnáctiletý supertalent z Nizozemska Joshua Zirkzee rozhodl na konci podzimu dva zápasy Bayernu v řadě. Už dostal nálepku „nástupce Roberta Lewandowského“. Není zdaleka první svého druhu. A není ani náhodou poslední.

Co na to český fotbal? Má svého Adama Hložka, ligové kluby ale jako by se snažily mu najít parťáka. Od Slovácka po Viktorii Plzeň, napříč celou soutěží se v kádrech pro zimní přípravu pohybuje přes šedesát náctiletých hráčů.

„Když vidím Zirkzeeho, tak se ptám, co našim klukům brání? Že se zastaví a trvá jim tři roky, než se někde prosadí v lepším týmu. Dynamika růstu hráčů je u nás někdy hodně zabrzděná,“ míní nový kouč Baníku Luboš Kozel.

Jenom nemluví, společně s vedením ostravského klubu se rozhodl, že do přípravy zapojí pět fotbalistů z vlastní akademie v rozpětí šestnáct až devatenáct let. „Když dáme do sestavy dva sedmnáctileté kluky, výkonnost týmu asi poklesne. Ale za dva měsíce nebo půl roku věřím tomu, že už bude díky zkušenosti výš. A když nic jiného, minimálně ty hráče zviditelníte a jsou pro klub najednou ekonomicky zajímaví,“ říká Kozel.

Jsme u jednoho z nejdůležitějších důvodů, proč má pro kluby smysl pracovat s tak mladými hráči. Česko je z evropského pohledu rozvojovou fotbalovou zemí, jeho osudem zkrátka je výhodně prodávat a startovat tím nejen vlastní ekonomiku, ale umožnit zároveň i další sportovní rozvoj tuzemských nadějí.

Typický příklad: Příbram naplnila díky přestupům vlastní skromný rozpočet více než padesáti miliony korun jen díky tomu, že v poslední době na odiv vystavila Jana Matouška a po něm Matěje Polidara. První šel za čtyřicet milionů do Slavie, druhý za zhruba dvanáct do Sparty.

„Není ostuda, že klub je k tomu skoro donucený, je na tom postavený. Jaroslav Starka nám takhle podržel Aleše Matějů, Tondu Baráka a pak z toho těžil,“ vypráví o přestupech do Slavie a Viktorie Plzeň hráčský manažer David Nehoda, který se na práci s talentovanou mládeží ve své agentuře zaměřuje.

Druhá přidaná hodnota, svého času Antonín Barák díky formě v Udine táhl i národní mužstvo, další podobný případ je Alex Král, kterého „sešívaní“ udali do Spartaku Moskva za víc než 300 milionů korun a mluví se už o jeho dalším přesunu, snad do Premier League. „Když přijede zahraniční skaut na zápas, vezme si soupisku, zaškrtne si ročníky 1999, 2000 a mladší, starší už ho nezajímají. Tak to prostě je,“ tvrdí Nehoda.

„Jako funkcionář budu vždycky chtít, ať naskakuje co nejvíc mladých. Je jasné, že na to každý tlačí. Mladší hráči jsou levnější a potom se z toho dá plnit rozpočet,“ potvrzuje sportovní ředitel Sigmy Olomouc Ladislav Minář.

„My máme Talovierova, Šplíchala, super, ale to jsou ročníky 2000. Za sebe tvrdím, že takhle staří kluci už musí být v kádrech klubů běžně a hlavně, měli by už mít i přínos pro tým, ne že k tomu budou teprve přičichávat,“ přiznává sebekriticky Martin Vozábal, generální ředitel Dynama České Budějovice.

Naráží na protichůdný efekt, na rozpor, který řeší každý trenér, každý člen vedení klubu. „Já klidně řeknu, že budeme hrát s mladými, ale teď se mi to hezky mluví. Co když spadneme? To zbourá ekonomiku klubu, nevrátíme se zpátky do první ligy… Tohle všechno si musí uvnitř klubu všichni nastavit a přijmout, že podobný přístup nese i svá rizika,“ připouští Vozábal.

Asi se nedá čekat, že všech jednašedesát juniorů naskočí na jaře do ligy, mužstva budou hledat vhodný balanc. Ale třeba byl právě vyslán signál, že i Česko hodlá reagovat, byť opožděně, na evropský trend.