Černého zpověď, od talentu k mrtvému bodu: Mrzí mě, jak to se mnou dopadlo | iSport.cz

Byl jedinečný. Třikrát jej v letech 2014 až 2016 v anketě deníku Sport zvolili mládežničtí trenéři nejlepším teenagerem českého fotbalu. V Ajaxu Amsterdam mu byla prorokována velká kariéra. Jenže místo posunu na ještě zvučnější adresu přišel pád. Dnes Václav Černý hledá ztracené sebevědomí v Utrechtu. „Zpětně nad tím vším přemýšlím a moc mě mrzí, jak to dopadlo,“ bilancuje roky v Ajaxu v upřímné zpovědi pro iSport Premium, v níž popisuje i to, proč ztratil pozici u současného kouče Utrechtu.

Stoper Matthijs de Ligt přestoupil do Juventusu, záložník Frenkie de Jong se přestěhoval do Barcelony. A Donny van de Beek je na radaru Realu Madrid. Dnes už hvězdy, které zná celá Evropa. Před pár lety to však byli v mládeži Ajaxu „no name“ spoluhráči Václava Černého. Českého talentu, který tehdy snil o jejich současných angažmá. „V určitou chvíli mi tihle kluci utekli,“ nebojí se říct 22letý útočník.

Nečekal jste, že budete dnes jinde než v Utrechtu?

„Samozřejmě že jsem si nikdy nepředstavoval, že skončím takhle. V Ajaxu to šlo hodně rychle nahoru. Brzy jsem se dostal do áčka, kde jsem prožil krásné momenty, ať už to byla například památná branka proti Celtiku v Evropské lize. Na druhou stranu jsem měl také hodně smůlu na zranění. A na to, že šance, které jsem od trenéra dostal, byly krátké, nebo přišly ve špatný čas. Krok zpátky, tedy odchod do Utrechtu, musel přijít. Nyní bojuju o to, abych se postupem času vrátil tam, kde jsem dřív byl. To však za mě nikdo nezařídí. Musím si vše sám vybojovat.“

Byl ročník 2016/17 zlomový? Vy jste zářil v rezervě, áčko, s vašimi spoluhráči z dorostu, došlo do finále Evropské ligy…

„Může být. Bylo tam dost nepříjemných a dlouhých zranění. Možná mi to všechno v tomhle období trochu uteklo. Nicméně snažím se primárně hledat chybu u sebe než u druhých. Je jasné, že zpětně nad tím vším přemýšlím a moc mě mrzí, jak vše dopadlo. Vždycky jsem se v Ajaxu snažil bojovat o místo, pak však přišlo vážné zranění kolene (přetržený zkřížený vaz) a začal jsem na ostatní kluky, jmenovitě třeba Mattijse de Ligta či Donnyho van de Beeka, kteří se mnou v Ajaxu vyrůstali, ztrácet. Zatímco oni rostli v klíčové hráče A-týmu,