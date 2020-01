Trpišovský o změnách ve Slavii. Sázka na Tecla, z Olomouce chce stopera | iSport.cz

Hlavní dril mají za sebou, alespoň co se týče fyzické přípravy. Fotbalisté Slavie zakončili kondiční soustředění ve španělské Marbelle. Jedenáct náročných dnů vyšlo lídrovi FORTUNA:LIGY dle představ. „Kluci vypadají ještě lépe než v minulé sezony,“ těšilo trenéra Jindřicha Trpišovského. Všichni absolvovali celé soustředění bez zranění a zvládli tak plnou tréninkovou zátěž. Po návratu do Prahy čeká „sešívané“ volný víkend, po kterém se začnou herně připravovat na jarní část soutěže. Kouč Pražanů promluvil v rozhovoru pro klubový web po soustředění také o tom, jaké ještě očekává změny v kádru a na koho bude chtít vsázet v útoku.

Pražská Slavia zahájila zimní přípravu kondičním soustředěním ve španělské Marbelle. Jedenáct dnů uplynulo jako voda a největší fyzický dril mají Pražané za sebou. „Když bych to hodnotil s předešlým soustředěním, tak kluci v datových srovnáních, která máme k dispozici, vypadají lépe než v minulé sezoně. V tom panuje veliká spokojenost,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web trenér Slavie Jindřich Trpišovský, kterého potěšilo i to, že všichni zůstali zdraví.

Na soustředění obstáli i mladí hráči. „Rezervy lze hledat v silových věcech, kde jim ještě maličko chybí síla ve středu těla. To ovšem souvisí i s věkem. Fyzicky jsou na tom velmi dobře, a navíc v sobě mají i fotbalovost. Jediný, kdo měl menší potíže, byl Joao Felipe, který si maličko protáhl vánoční svátky v Brazílii a měl pak menší skluz v běhání. Jinak kluci působili velice dobře,“ chválil Trpišovský. I proto mladíci zatím s A-týmem zůstávají a měli by s ním odletět i na herní soustředění do Portugalska.

V Lagosu by dokonce měli dostat velkou příležitost se ukázat. „Chceme domluvit utkání, které by odehráli pouze mladší hráči a členové širšího kádru, ale s kvalitním soupeřem, abychom viděli, jak si poradí na té nejvyšší úrovni,“ prozradil Trpišovský.

Podle kouče „sešívaných“ by v kádru před portugalským soustředěním mělo dojít už jen ke kosmetickým úpravám. „Mohou do toho vstoupit zranění, k čemuž snad nedojde. Zároveň intenzivně usilujeme o Davida Zimu z Olomouce, doufám, že se nám jeho přestup podaří dotáhnout a bude s námi moct odcestovat. Třetí varianta, kdy by došlo ke změně, by byl odchod nějakého hráče do zahraničí. To je ale otázka na Honzu Nezmara, toto riziko tu ale je. Poslední dva tři dny přestupního období se může stát cokoliv, klidně může přijít taková nabídka, která tím vším totálně zahýbe. Já si ale myslím, že k tomu nedojde,“ odhaduje trenér Slavie.

Lídrovi FORTUNA:LIGY zbývá na jaře odehrát pouze 15 zápasů. Na přetřes tak přichází otázka, co se celkově stane s širokým kádrem. „Chtěli bychom, aby nás bylo pro jarní část sezony dvacet plus brankáři. Měli by v tom být i mladí hráči, kteří by s námi, jako to bylo v minulém roce u Valenty nebo Vlčka, absolvovali třeba půl roku a pak se přesunuli buď do užšího kádru, nebo by šli někam hostovat. Čili dvacet hráčů, z toho dva až tři mladíci a tři brankáři,“ prozradil svou představu Trpišovský.

Hodně se mluví také o tom, s jakým útočníkem Slavia vstoupí do jarní části sezony. Aktuálně má ve svém kádru, po odchodech Milana Škoda (Rizespor) a Micka van Burena (Haag), jen dva klasické hroťáky - Stanislava Tecla a Júsufa.

„Uvidíme po Portugalsku. Bude důležité, aby oba útočníci byli zdraví, a pokud tomu tak bude, nepředpokládám nějaké změny. Na herní soustředění s námi nejspíš poletí i jeden útočník z mládeže, kterého bychom si rádi trochu proklepli v zátěži,“ řekl Trpišovský s tím, že v úvahu na hrot připadají ještě Peter Olayinka, Lukáš Masopust, případně mladý Brazilec Joao Felipe, ale zapomenout nelze ani na variantu bez útočníka, kterou se Slavia prezentovala v Evropě.

„Je to fotbal, za týden se může na trhu objevit zajímavý hráč a budeme mluvit jinak,“ nevyloučil kouč „sešívaných“ možný příchod útočníka. Primárně ale hodlá Trpišovský vsázet na Stanislava Tecla. „Pevně mu věřím. Na jaře se určitě vrátí do formy, kterou měl před svým nešťastným zraněním. Všechny testy a herní tréninky tomu nasvědčují. Bude to zase náš starý dobrý Teclík,“ je přesvědčený Trpišovský, který chce dát prostor i Júsufovi. V létě pak 43letý kouč počítá s Petarem Musou, který aktuálně působí na hostování v Liberci. „V příští sezoně mu chceme dát velký prostor.“

Fotbalisty Slavie nyní čeká volný víkend a od pondělí začne vedoucí celek ligy pilovat herní formu. Čekají ho mimo jiné zápasy proti Ústí nad Labem (22. ledna od 13:30 hod.) a Českým Budějovicím (25. ledna od 13:30 hod.), které odehraje na Stadionu Evžena Rošického. Následně Slavia vyrazí opět do zahraničí, tentokrát na herní soustředění do portugalského Lagosu, kde se bude připravovat od 29. ledna do 9. února a sehraje zde čtyři střetnutí. Do jarní části sezony vstoupí „sešívaní“ malým pražským derby na hřišti Bohemians v neděli 16. února od 17 hodin.

