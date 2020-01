Každý je prodejný, ale… Amerika se nekoná, Vodháněl zůstává v Ďolíčku | iSport.cz

Americký sen se odkládá. Jan Vodháněl, o kterého stála Philadelphia, zatím zůstává v Bohemians. „Rozhodli jsme se upřednostnit sportovní stránku nad finanční,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel „klokanů“ Miroslav Držmíšek. Dvaadvacetiletý křídelník by měl s vršovickým týmem ve čtvrtek odletět na soustředění do Turecka. „Nemohl bych říct, že stoprocentně nikam neodejde, nicméně naším přáním a plánem je Honzu pro jaro udržet,“ upřesnil Držmíšek.

Luboš Kubík, Bořek Dočkal, Zdeněk Ondrášek a… Ne, Jan Vodháněl se historicky čtvrtým Čechem v zámořské Major League Soccer zatím nestane. Podle informací iSport.cz dorazila z Philadelphie do Ďolíčku nabídka na zhruba 700 tisíc dolarů (přes 15 milionů korun), kterou „klokani“ odmítli.

„V české lize je každý hráč prodejný, každý může odejít. Otázkou je pouze cena hráče. Na Honzu Vodháněla jsme dostali konkrétní nabídku, kterou jsme nepřijali. Rozhodli jsme se upřednostnit sportovní stránku nad finanční,“ vysvětlil na klubovém webu Miroslav Držmíšek, sportovní ředitel Bohemians.

Vodháněl zažil povedený ligový podzim, k třem trefám přidal dvě gólové asistence. Když zkraje roku přiletělo laso z Philadelphie, nadšeně říkal: „Jednoznačně mám zájem, protože si nemyslím, že taková nabídka chodí dvakrát do roka. Doufám, že se to nějak dohodne, protože by to pro mě byla obrovská příležitost.“

V Ďolíčku se však k možnému Vodhánělovu odchodu od začátku stavěli rezervovaně. Ve fotbalovém zákulisí se proslýchá, že za svůj klenot chtěli víc. Odchod stěžejního hráče si nepřál ani trenér Luděk Klusáček: „Myslím, že se Honza na zahraniční angažmá potřebuje připravit. Ještě není úplně hotový, jak fotbalově, tak mentálně.“

Vodháněl se zapojil do přípravy Bohemians a v zimní Tipsport lize zasáhl do všech tří zápasů. Ve čtvrtek má s týmem odletět na soustředění do Turecka, kde bude zelenobílý celek ladit na únorový start ligy.

„Honza je pro nás důležitý hráč do ofenzivy, jeden z klíčových. Proto jsme se rozhodli ho zatím nikam neuvolnit. Ale nemohl bych říct, že stoprocentně nikam neodejde,“ nechal si Držmíšek otevřená zadní vrátka. „Nicméně naším přáním a plánem je Honzu pro jaro udržet.“

Mladá Boleslav - Bohemians: Vodháněl zakončil parádní sólo nedůraznou střelou