Pulkrab o šanci v Bohemians, zranění i kytaře: Na Spartě chtěli Svařák | iSport.cz

Když uprostřed zimní pauzy vejdete do klokaního doupěte, můžete se na chodbě srazit se zedníky. V Ďolíčku se rekonstruují kabiny pro soupeře a rozhodčí, takže malinké tiskové centrum je plné harampádí. Interview tam ovšem udělat můžete v pohodě: tazatel sedí na freudovské pohovce a Matěj Pulkrab odpovídá z pohodlného křesla. „Ze Sparty do Bohemky? Zajímavá změna,“ usměje se.

Na Letné jste rozhovor uprostřed místnosti se sestěhovaným nábytkem asi nedělal, viďte?

„Nezapomeňte, že pocházím z vesnice. (usmívá se) Vyrostl jsem ve skromných podmínkách, nejsem rozmazlený a nepotřebuju luxus. Ďolíček a tréninkové centrum v Uhříněvsi jsou na trochu jiné úrovni než infrastruktura Sparty, ale nebyl to pro mě žádný šok. Kdybych byl ve Spartě odmala, možná bych to vnímal jinak. Ale takhle to pro mě není problém, cítím se tu dobře.“

Čili když se vám naskytla možnost jarního hostování v Bohemians, neváhal jste?

„Můj prvotní cíl byl zůstat ve Spartě. Vyhodnotili jsme si to tak, že to pro mě na jaro nemá cenu, skoro rok jsem nehrál. I od trenéra jsem cítil, že se mnou pro jaro úplně nepočítá. Zato kouč Bohemky o mě stál, i proto mi to přišlo jako ideální volba. Shodli jsme se na tom s mým manažerem a preferovala to i Sparta.“

Vyzkoušejte iSport Premium. Nyní na 30 dní ZDARMA exkluzivně v mobilní aplikaci iSport. Více ZDE >>

Včetně sportovního ředitele Tomáše Rosického? Doporučil vám stěhování do Bohemians?

„Jiný tým nepřicházel v úvahu: buď Sparta, nebo Bohemka. S Tomášem jsme spolu hráli v jeho předposlední sezoně, můžu mu tykat. Je to pro mě hodně speciální; když jsem začínal s fotbalem, Rosa byl můj vzor. Jeho slovo pro mě má velkou váhu. Sice mám svoji hlavu, ale na Tomášových argumentech vždycky něco je.“

Ptají se vás často na možnou paralelu s Patrikem Schickem? Ze Sparty to před lety stejně jako vy vzal do Bohemians a teď po zastávkách v Sampdorii Janov a AS Řím hraje v Lipsku o německý titul.

„Jeho příběh by motivoval každého. Bohemka, Itálie, bundesliga… Nerad bych se ale s Patrikem vyloženě srovnával: myslím, že neexistují rozdílnější typu fotbalistů než my dva. Taky mám pocit, že se do Itálie nedostal jen díky Bohemce,