Horňák: Tetteh chce do základu. Co koučům Sparty zamotává hlavu? | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 3. Kozák, 8. Mandjeck, 49. Tetteh, 74. Tetteh, 79. Tetteh Hosté: Sestavy Domácí: Heča – Costa, Štětina, Kanga, M. Frýdek, Plavšič, Kozák, Mandjeck, Vindheim, Trávník, Fortelný Hosté: Vejmola – Šimko, Tijani, Pojezný, Pavlík, Vaculík, Smejkal, Novotný, Chok, Koubek, Křivánek Rozhodčí Stadion Velký strahovský stadion, Praha

Jak byste zápas zhodnotil?

„Po výsledkové stránce jsme spokojení. První poločas byl z naší strany aktivní, byli jsme dobří na míči, dobře jsme napadali rozehrávku soupeře a měli jsme hru ve svých rukou. Druhý poločas jsme nezačali dobře a prvních dvacet minut jsme hráli spíše na naší polovině. Dobře, že jsme to zvládli bez inkasované branky. Pozitivní je, že jsme nakonec v druhé půli dali tři branky, stejně tak hattrick Benjamina Tetteha.“

Co jste říkal na výkon Tetteha?

„Je vidět, že je při chuti, i když den před zápasem měl střevní potíže. Do zápasu ale šel, zvládl čtyřicet pět minut i po oněch problémech, za což jsme rádi. Je také vidět, že když se dostane do šance, tak to řeší s větším klidem než na podzim.“

Řešila se hodně jeho náladovost v tréninku. Jak je tomu nyní?

„Tam žádný problém není. Jsme s jeho přístupem spokojení.“

Aspiruje třeba i na post útočníka číslo jedna?

„Určitě ano. Vzal přípravu tak, že se chce prosadit do základní sestavy a proti Jihlavě to jen potvrdil.“

Když pomineme jeho góly, byli jste s jeho výkonem celkově spokojení?

„Byli jsme spokojení velmi. Byl aktivní, po ztrátě míče zabojoval směrem dozadu, což u něj nebývalo tolik zvykem. Od nového roku je ale vidět, že se chce dostat do základní sestavy.“

V sestavě byl i Jan Fortelný. Jak byste zhodnotil jeho výkon?

„Už v minulém zápase dal určitý signál. Je to dobrý fotbalista, výborný na míči a i v kabině je oblíbený. Celkem nám zamotává hlavu, protože kvalitou nám dává najevo, že by chtěl u nás zůstat. Možností je ale několik.“

Co jste po hráčích v prvních dvou utkáních přípravy vyžadovali?

„Kluci mají velice náročnou přípravu. I proto jsme k zápasům přistoupili tak, že hrají vždy poločas. Chtěli jsme, aby hráči byli v dobrém pohybu, aktivní, aby drželi po většinu času míč, ale po jeho ztrátě, aby přepnuli rychle do bránění. Myslím, že to celkem zvládáme.“

Jak moc vám komplikuje plány, že krom dlouhodobých marodů chybí Lischka, Hancko, Hložek?

„Trochu ano, ale nahradili jsme je hráči z B-týmu. Navíc tím, že Drchal s Dočkalem už s týmem trénují, tak počet nám problém nedělá. S kluky, kteří jsou zranění, to vypadá zároveň čím dál lépe a brzy by měli do tréninků naskočit.“

Plánujete vyzkoušet v přípravě Lischku s Hanckem, dva levonohé stopery vedle sebe?

„I na podzim to byla jedna z variant. Stoperů máme, chci říct dost, ale je jich tak akorát. Třeba nás čeká nějaké překvapení, ale zatím stoperská dvojice nevykrystalizovala.“

V odehraných zápasech to bylo náhodně zvolené, že na sebe vyšly dané dvojice stoperů, nebo je varianta, že by se Lukáš Štetina dostal na jaře zpět do sestavy?

„Dostat se do ní může. Všichni mají šanci. Chtěli jsme stopery protočit, abychom viděli, jak spolu mohou hrát. Proti Jihlavě dostal Lukáš hodně prostoru, zároveň si myslím, že patřil k nejlepším hráčům. Byli jsme s ním v zápase hodně spokojení.“

Má být lepší kondice hlavním rozdílem ve vaší hře, oproti podzimní části?

„Zimní přestávka je o dva týdny delší než letní. Skladba tréninků je proto trochu jiná. Máme prostor na běhání bez míče, takže jsme se tomu chtěli více věnovat.“

Řeší se případný odchod Martin Haška do zahraničí. Jak velký zásah by to pro vás byl?

„K tomu bych se zatím nechtěl vyjadřovat, protože nic konkrétního na stole neleží. Je normálně v kádru, trénuje s námi.“

Co se týče skladby týmu na soustředění, máte už vyjasněné, kdo pojede?

„Ještě máme do soboty času dost. Jasné to ještě není. Každý z hráčů hraje o svou nominaci a my se rozhodneme na poslední chvíli.“

Václav Jílek mluvil o tom, že by mohla přijít nějaká posila. Pojede s vámi případně už na soustředění?

„Zatím nemáme nic dotaženého a nemohu nic prozradit. Opravdu se jedná, ale podepsaného nic není.“