Komličenko přestupuje do Dynama. Boleslav dostane okolo 100 milionů | iSport.cz

Nikolaj Komličenko přestupuje z Mladé Boleslavi do Dynama Moskva • Pavel Mazáč (Sport)

Hotovo. Kanonýr Nikolaj Komličenko opustil českou ligu a zamířil z Mladé Boleslavi do Dynama Moskva. Jde o velký přestup, Středočeši by za svého střelce měli dostat podle informací Sportu částku mezi 3,5 až 4 miliony eur (89 – 102 milionů korun). Komličenko podepsal v Dynamu smlouvu na 4,5 roku a už v sobotu večer odletí s novými spoluhráči na soustředění do Turecka.